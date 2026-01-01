Nasadiť Ampache jedným kliknutím.
Open-source server na streamovanie hudby a videa, ktorý premení vašu osobnú mediálnu zbierku na súkromnú streamovaciu službu.
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S čím sa dá postaviť Ampache
Ampache je samoobslužná platforma na streamovanie médií, ktorá transformuje osobné zbierky hudby a videa na súkromnú službu prístupnú z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k internetu. Pôvodne vydaná v roku 2001 a nepretržite udržiavaná pod licenciou AGPL, poskytuje podporu pre viacerých používateľov, inteligentné zoznamy skladieb, transkódovanie za chodu a kompatibilitu s API Subsonic pre širokú podporu klientov naprieč mobilnými aplikáciami, desktopovými prehrávačmi a systémami domácej automatizácie.
Na rozdiel od komerčných streamovacích služieb, Ampache neukladá žiadne údaje o počúvaní u tretích strán, neúčtuje žiadne poplatky za predplatné a nekladie žiadne obmedzenia na veľkosť knižnice. Samoobslužný hosting vám dáva plné vlastníctvo vašej hudby a zaisťuje, že vaša zbierka zostane prístupná bez ohľadu na zmeny licenčných podmienok platformy alebo ukončenie služieb.
Kľúčové vlastnosti Ampache
Transkódovanie za chodu
Automaticky konvertujte bezstratové súbory FLAC na bitové rýchlosti vhodné pre mobilné zariadenia v reálnom čase, aby ste mohli streamovať vysokokvalitný zvuk cez mobilné siete bez ukladania duplicitných komprimovaných kópií.
Inteligentné zoznamy skladieb
Vytvárajte zoznamy skladieb, ktoré sa automaticky napĺňajú na základe žánru, hodnotenia, počtu prehratí alebo vlastných kritérií, čím znovu vytvoríte zážitok z objavovania streamovacích služieb s vašou vlastnou knižnicou.
Podpora viacerých používateľov
Vytvorte individuálne účty pre členov rodiny alebo spolupracovníkov, každý so samostatnou históriou počúvania, zoznamami skladieb a úrovňami povolení, bez duplikovania mediálnych súborov.
Kompatibilita API Subsonic
Pripojte akúkoľvek mobilnú aplikáciu alebo desktopového klienta kompatibilného so Subsonicom k vašej inštancii Ampache, čo vám umožní prístup z prakticky akéhokoľvek zariadenia bez toho, aby ste boli viazaní na jedno rozhranie.
Podcasty a Rádio
Streamujte internetové rádiá a prihláste sa na odber podcastov popri vašej hudobnej knižnici, vďaka čomu sa Ampache stane jedinou destináciou pre všetok zvukový obsah.
Prečo spustiť Ampache na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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