Zľava až do výšky 69 % na Ampache

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Open-source server na streamovanie hudby a videa, ktorý premení vašu osobnú mediálnu zbierku na súkromnú streamovaciu službu.

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Nasadiť Ampache jedným kliknutím.

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10,99  € /mes.
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
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RAM: 32 GB
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Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Ampache

Ampache je samoobslužná platforma na streamovanie médií, ktorá transformuje osobné zbierky hudby a videa na súkromnú službu prístupnú z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k internetu. Pôvodne vydaná v roku 2001 a nepretržite udržiavaná pod licenciou AGPL, poskytuje podporu pre viacerých používateľov, inteligentné zoznamy skladieb, transkódovanie za chodu a kompatibilitu s API Subsonic pre širokú podporu klientov naprieč mobilnými aplikáciami, desktopovými prehrávačmi a systémami domácej automatizácie.

Na rozdiel od komerčných streamovacích služieb, Ampache neukladá žiadne údaje o počúvaní u tretích strán, neúčtuje žiadne poplatky za predplatné a nekladie žiadne obmedzenia na veľkosť knižnice. Samoobslužný hosting vám dáva plné vlastníctvo vašej hudby a zaisťuje, že vaša zbierka zostane prístupná bez ohľadu na zmeny licenčných podmienok platformy alebo ukončenie služieb.

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Kľúčové vlastnosti Ampache

Transkódovanie za chodu

Automaticky konvertujte bezstratové súbory FLAC na bitové rýchlosti vhodné pre mobilné zariadenia v reálnom čase, aby ste mohli streamovať vysokokvalitný zvuk cez mobilné siete bez ukladania duplicitných komprimovaných kópií.

Inteligentné zoznamy skladieb

Vytvárajte zoznamy skladieb, ktoré sa automaticky napĺňajú na základe žánru, hodnotenia, počtu prehratí alebo vlastných kritérií, čím znovu vytvoríte zážitok z objavovania streamovacích služieb s vašou vlastnou knižnicou.

Podpora viacerých používateľov

Vytvorte individuálne účty pre členov rodiny alebo spolupracovníkov, každý so samostatnou históriou počúvania, zoznamami skladieb a úrovňami povolení, bez duplikovania mediálnych súborov.

Kompatibilita API Subsonic

Pripojte akúkoľvek mobilnú aplikáciu alebo desktopového klienta kompatibilného so Subsonicom k vašej inštancii Ampache, čo vám umožní prístup z prakticky akéhokoľvek zariadenia bez toho, aby ste boli viazaní na jedno rozhranie.

Podcasty a Rádio

Streamujte internetové rádiá a prihláste sa na odber podcastov popri vašej hudobnej knižnici, vďaka čomu sa Ampache stane jedinou destináciou pre všetok zvukový obsah.

Prečo spustiť Ampache na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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