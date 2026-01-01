Nasadiť Immich s inštaláciou jedným kliknutím.
Vysokovýkonná správa fotografií a videí s vlastným hostingom, s organizáciou poháňanou AI a mobilným zálohovaním.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Immich
Immich je moderná, samo-hostovaná alternatíva k Google Photos a iCloud, vytvorená pre rýchlosť a poháňaná strojovým učením. Poskytuje rozpoznávanie tvárí, detekciu objektov, inteligentné vyhľadávanie a automatické mobilné zálohovanie z aplikácií pre iOS a Android – všetko beží na vašej vlastnej infraštruktúre.
Samo-hostovanie Immichu udržuje vaše osobné spomienky a rodinné fotografie úplne mimo serverov tretích strán. Zachovávate si plnú kontrolu nad úložiskom, prístupovými povoleniami a zdieľaním, bez poplatkov za predplatné a bez rizika ukončenia služby. Toto nasadenie zahŕňa aplikačný server, službu strojového učenia, PostgreSQL s vektorovým rozšírením a Redis.
Kľúčové vlastnosti Immich
Vyhľadávanie poháňané AI
Strojové učenie umožňuje rozpoznávanie tváre, detekciu objektov a vyhľadávanie v prirodzenom jazyku v celej vašej knižnici fotografií.
Automatické mobilné zálohovanie
Aplikácie pre iOS a Android zálohujú fotografie a videá automaticky na pozadí, čím udržiavajú vašu knižnicu vždy aktuálnu.
Podpora RAW a 4K
Podporuje formáty fotografií RAW, 4K videá a živé fotografie s úplným zachovaním metadát pre profesionálne pracovné postupy.
Viacužívateľské knižnice
Každý používateľ získa vlastnú súkromnú knižnicu s možnosťou selektívne zdieľať albumy a partnerské zbierky.
Mapa a zobrazenia časovej osi
Prehliadajte fotografie podľa dátumu na časovej osi alebo podľa polohy na mape pomocou vložených GPS metadát z vašej kamery a telefónu.
Prečo spustiť Immich na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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