Zľava až do výšky 69 % na VueTorrent

Nasaďte VueTorrent jedným kliknutím.

Moderné Vue.js webové UI pre qBittorrent s prepracovaným responzívnym dizajnom a bohatými funkciami správy torrentov.

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5,49/mes.
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Nasaďte VueTorrent jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99
5,49/mes.
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť VueTorrent

VueTorrent je open-source náhrada webového rozhrania pre qBittorrent, vytvorená pomocou Vue 3 a Vuetify aktívnou komunitou prispievateľov. Nahrádza zastarané predvolené rozhranie qBittorrent rýchlou, responzívnou jednostránkovou aplikáciou navrhnutou tak, aby pôsobila natívne na desktopových prehliadačoch aj mobilných zariadeniach, vrátane inštalácie ako progresívna webová aplikácia (Progressive Web App).

Toto nasadenie spája VueTorrent s obrazom LinuxServer qBittorrent prostredníctvom oficiálne podporovaného Docker modu, takže jeden kontajner dodáva BitTorrent engine aj moderné rozhranie. Vlastné hostovanie na VPS poskytuje nepretržité seedovanie, šírku pásma dátového centra a plnú kompatibilitu s automatizačným stackom arr prostredníctvom štandardného qBittorrent WebAPI.

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Kľúčové vlastnosti VueTorrent

Vue 3 Webové UI

Jednostránkové rozhranie postavené na Vue 3 a Vuetify nahrádza zastarané predvolené používateľské rozhranie qBittorrent s plynulou navigáciou a živými aktualizáciami.

Mobilné a PWA pripravené

Responzívny dizajn funguje na telefónoch a tabletoch a dá sa nainštalovať ako progresívna webová aplikácia pre natívny pocit.

Svetlé a Tmavé motívy

Vstavané svetlé a tmavé témy s konfigurovateľnými stĺpcami palubnej dosky vám umožňujú prispôsobiť si, ktoré vlastnosti torrentu sú viditeľné na prvý pohľad.

Klávesové skratky

Prvotriedne klávesové skratky vrátane viacnásobného výberu, zaostrenia vyhľadávania a zatvorenia dialógového okna zrýchľujú každodennú správu torrentov.

Úplné qBittorrent API

Používa štandardné qBittorrent WebAPI, takže Sonarr, Radarr, Lidarr a ďalšie nástroje arr fungujú bez akejkoľvek dodatočnej konfigurácie.

Združený backend

Dodáva sa ako Docker mod na LinuxServer qBittorrent, takže jeden kontajner poskytuje aj torrentový engine, aj moderné UI.

Prečo spustiť VueTorrent na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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