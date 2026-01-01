Nasaďte VueTorrent jedným kliknutím.
Moderné Vue.js webové UI pre qBittorrent s prepracovaným responzívnym dizajnom a bohatými funkciami správy torrentov.
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S čím sa dá postaviť VueTorrent
VueTorrent je open-source náhrada webového rozhrania pre qBittorrent, vytvorená pomocou Vue 3 a Vuetify aktívnou komunitou prispievateľov. Nahrádza zastarané predvolené rozhranie qBittorrent rýchlou, responzívnou jednostránkovou aplikáciou navrhnutou tak, aby pôsobila natívne na desktopových prehliadačoch aj mobilných zariadeniach, vrátane inštalácie ako progresívna webová aplikácia (Progressive Web App).
Toto nasadenie spája VueTorrent s obrazom LinuxServer qBittorrent prostredníctvom oficiálne podporovaného Docker modu, takže jeden kontajner dodáva BitTorrent engine aj moderné rozhranie. Vlastné hostovanie na VPS poskytuje nepretržité seedovanie, šírku pásma dátového centra a plnú kompatibilitu s automatizačným stackom arr prostredníctvom štandardného qBittorrent WebAPI.
Kľúčové vlastnosti VueTorrent
Vue 3 Webové UI
Jednostránkové rozhranie postavené na Vue 3 a Vuetify nahrádza zastarané predvolené používateľské rozhranie qBittorrent s plynulou navigáciou a živými aktualizáciami.
Mobilné a PWA pripravené
Responzívny dizajn funguje na telefónoch a tabletoch a dá sa nainštalovať ako progresívna webová aplikácia pre natívny pocit.
Svetlé a Tmavé motívy
Vstavané svetlé a tmavé témy s konfigurovateľnými stĺpcami palubnej dosky vám umožňujú prispôsobiť si, ktoré vlastnosti torrentu sú viditeľné na prvý pohľad.
Klávesové skratky
Prvotriedne klávesové skratky vrátane viacnásobného výberu, zaostrenia vyhľadávania a zatvorenia dialógového okna zrýchľujú každodennú správu torrentov.
Úplné qBittorrent API
Používa štandardné qBittorrent WebAPI, takže Sonarr, Radarr, Lidarr a ďalšie nástroje arr fungujú bez akejkoľvek dodatočnej konfigurácie.
Združený backend
Dodáva sa ako Docker mod na LinuxServer qBittorrent, takže jeden kontajner poskytuje aj torrentový engine, aj moderné UI.
Prečo spustiť VueTorrent na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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