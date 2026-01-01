Nasadenie Grafana Tempo jedným kliknutím.
Open-source backend distribuovaného sledovania kompatibilný s OpenTelemetry, Jaeger a Zipkin, so vstavanou vizualizáciou Grafana.
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S čím sa dá postaviť Grafana Tempo
Grafana Tempo je distribuovaný backend na sledovanie s vysokou škálovateľnosťou, navrhnutý na príjem trasovaní z OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin a iných zdrojov bez potreby komplexnej infraštruktúry. Na rozdiel od úložísk trasovaní, ktoré závisia od Elasticsearch alebo Cassandra, Tempo ukladá údaje o trasovaní do objektového úložiska, čím je nákladovo efektívne vo veľkom rozsahu. Nativo sa integruje s Grafanou, aby umožnilo inžinierom prejsť z metriky Prometheus alebo riadku denníka Loki priamo na zodpovedajúce trasovanie.
Táto šablóna spája Tempo s Grafana Alloy ako kolektorom OpenTelemetry, Prometheusom pre metriky a Grafanou ako vizualizačnou vrstvou – čím získate samostatný distribuovaný stack na sledovanie, ktorý plne vlastníte a ovládate na vašom VPS.
Kľúčové vlastnosti Grafana Tempo
OpenTelemetry Natívne
Prijíma trasovania cez protokoly OTLP gRPC a HTTP, Jaeger a Zipkin, takže akákoľvek inštrumentovaná aplikácia môže posielať dáta bez SDK špecifických pre dodávateľa.
Metriky z Trasovaní
Automaticky generuje metriky RED (rýchlosť, chyby, trvanie) z dát rozpätia prostredníctvom generátora metrík, napĺňajúc Prometheus prehľadmi na úrovni služieb bez dodatočnej inštrumentácie.
Integrácia Grafana
Predkonfigurovaný dátový zdroj Grafana vám umožňuje prejsť z akejkoľvek metriky alebo riadka denníka na korelovanú trasu jedným kliknutím, čím sa urýchľuje analýza hlavnej príčiny.
Dotazovací jazyk TraceQL
Účelovo vytvorený dotazovací jazyk vám umožňuje filtrovať a agregovať trasovania podľa služby, trvania, stavu chyby a atribútov rozpätia s presnosťou, ktorej sa ad-hoc vyhľadávanie nemôže rovnať.
Nákladovo efektívne úložisko
Ukladá trasovacie dáta na lokálny disk bez potreby Elasticsearch alebo Cassandra, čím udržiava infraštruktúru jednoduchú a prevádzkové náklady predvídateľné.
Vizualizácia grafu služby
Odvodzuje mapy závislostí služieb z trasovacích dát a vykresľuje ich v Grafane, čo tímom poskytuje vždy aktuálny prehľad o komunikácii medzi službami a latencii.
Prečo spustiť Grafana Tempo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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