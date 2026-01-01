Zľava až do výšky 69 % na Grafana Tempo

Nasadenie Grafana Tempo jedným kliknutím.

Open-source backend distribuovaného sledovania kompatibilný s OpenTelemetry, Jaeger a Zipkin, so vstavanou vizualizáciou Grafana.

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5,49/mes.
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Nasadenie Grafana Tempo jedným kliknutím.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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KVM 2
21,99
7,79/mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99
10,99/mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Grafana Tempo

Grafana Tempo je distribuovaný backend na sledovanie s vysokou škálovateľnosťou, navrhnutý na príjem trasovaní z OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin a iných zdrojov bez potreby komplexnej infraštruktúry. Na rozdiel od úložísk trasovaní, ktoré závisia od Elasticsearch alebo Cassandra, Tempo ukladá údaje o trasovaní do objektového úložiska, čím je nákladovo efektívne vo veľkom rozsahu. Nativo sa integruje s Grafanou, aby umožnilo inžinierom prejsť z metriky Prometheus alebo riadku denníka Loki priamo na zodpovedajúce trasovanie.

Táto šablóna spája Tempo s Grafana Alloy ako kolektorom OpenTelemetry, Prometheusom pre metriky a Grafanou ako vizualizačnou vrstvou – čím získate samostatný distribuovaný stack na sledovanie, ktorý plne vlastníte a ovládate na vašom VPS.

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Kľúčové vlastnosti Grafana Tempo

OpenTelemetry Natívne

Prijíma trasovania cez protokoly OTLP gRPC a HTTP, Jaeger a Zipkin, takže akákoľvek inštrumentovaná aplikácia môže posielať dáta bez SDK špecifických pre dodávateľa.

Metriky z Trasovaní

Automaticky generuje metriky RED (rýchlosť, chyby, trvanie) z dát rozpätia prostredníctvom generátora metrík, napĺňajúc Prometheus prehľadmi na úrovni služieb bez dodatočnej inštrumentácie.

Integrácia Grafana

Predkonfigurovaný dátový zdroj Grafana vám umožňuje prejsť z akejkoľvek metriky alebo riadka denníka na korelovanú trasu jedným kliknutím, čím sa urýchľuje analýza hlavnej príčiny.

Dotazovací jazyk TraceQL

Účelovo vytvorený dotazovací jazyk vám umožňuje filtrovať a agregovať trasovania podľa služby, trvania, stavu chyby a atribútov rozpätia s presnosťou, ktorej sa ad-hoc vyhľadávanie nemôže rovnať.

Nákladovo efektívne úložisko

Ukladá trasovacie dáta na lokálny disk bez potreby Elasticsearch alebo Cassandra, čím udržiava infraštruktúru jednoduchú a prevádzkové náklady predvídateľné.

Vizualizácia grafu služby

Odvodzuje mapy závislostí služieb z trasovacích dát a vykresľuje ich v Grafane, čo tímom poskytuje vždy aktuálny prehľad o komunikácii medzi službami a latencii.

Prečo spustiť Grafana Tempo na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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