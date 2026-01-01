Nasadiť Novu jedným kliknutím.
Open-source notifikačná infraštruktúra na odosielanie e-mailov, SMS, push a notifikácií v aplikácii prostredníctvom jedného zjednoteného API.
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S čím sa dá postaviť Novu
Novu je open-source platforma pre notifikačnú infraštruktúru, ktorá poskytuje produktovým a inžinierskym tímom jednotné API na odosielanie notifikácií cez všetky kanály — e-mail, SMS, push, v aplikácii a chat. Namiesto integrácie samostatných poskytovateľov pre každý kanál, Novu smeruje všetky notifikácie cez jeden systém s vizuálnym nástrojom na tvorbu pracovných postupov, preferenciami kanálov pre jednotlivých používateľov a denníkom doručenia na ladenie neúspešných odoslaní.
Vlastné hostovanie Novu udržiava obsah notifikácií, údaje o odberateľoch a poverenia poskytovateľov výhradne na vašej vlastnej infraštruktúre. Neexistujú žiadne poplatky za notifikáciu, žiadne údaje neopúšťajú vaše servery a plná kontrola nad limitmi rýchlosti a politikami opakovania — čo z neho robí správnu voľbu pre aplikácie citlivé na súkromie a tímy, ktoré potrebujú predvídateľné náklady na notifikácie vo veľkom rozsahu.
Kľúčové vlastnosti Novu
Viackanálové doručovanie
Odosielajte e-mailové, SMS, push, notifikácie v aplikácii a chatové notifikácie prostredníctvom jedného API bez samostatnej integrácie každého poskytovateľa.
Vizuálny nástroj na tvorbu pracovných postupov
Navrhnite viackrokové notifikačné sekvencie s rozvetvenou logikou a oneskoreniami pomocou editora s funkciou drag-and-drop – bez potreby kódu.
50+ integrácií poskytovateľov
Pripojte sa k SendGrid, Twilio, FCM, Slack a 50+ ďalším poskytovateľom s predpripravenými integráciami spravovanými výhradne z používateľského rozhrania ovládacieho panela.
Predvoľby odberateľa
Umožnite používateľom kontrolovať, ktoré notifikačné kanály dostávajú pre jednotlivé témy, čím sa znižuje počet odhlásení a zlepšuje sa dlhodobá angažovanosť.
Pozorovateľnosť doručenia
Skontrolujte stav každého oznámenia v denníku doručenia v reálnom čase s počtom opakovaní, odpoveďami poskytovateľa a podrobnosťami o chybách.
Prečo spustiť Novu na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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