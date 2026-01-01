Nasaďte Baikal jedným kliknutím.
Ľahký samo-hostený server CalDAV a CardDAV na synchronizáciu kalendárov, úloh a kontaktov na každom zariadení.
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S čím sa dá postaviť Baikal
Baikal je ľahký CalDAV a CardDAV server s vlastným hostingom, postavený na známej PHP knižnici sabre/dav. Poskytuje súkromný domov pre kalendáre, udalosti, úlohy a kontakty, ktoré sa synchronizujú s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook a akýmkoľvek iným klientom, ktorý podporuje štandardné protokoly CalDAV a CardDAV.
Samo-hostenie Baikal na vašom vlastnom VPS udržiava osobné a tímové údaje o plánovaní vo vašej infraštruktúre namiesto kalendárovej služby tretej strany. Záber je zámerne malý — jeden PHP kontajner podporovaný SQLite alebo MySQL — takže sa pohodlne zmestí na malý VPS, pričom stále podporuje viacerých používateľov, zdieľané adresáre a podrobnú kontrolu prístupu prostredníctvom vstavaného administrátorského UI.
Kľúčové vlastnosti Baikal
CalDAV a CardDAV
Synchronizácia kalendára a kontaktov kompatibilná so štandardmi s iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 a akýmkoľvek iným klientom CalDAV/CardDAV.
Viacužívateľské účty
Vytvorte samostatné používateľské účty s vlastnými kalendármi, úlohami a adresármi, všetko spravované z jedného administrátorského webového rozhrania.
Zdieľané kolekcie
Zdieľajte konkrétne kalendáre alebo adresáre s ostatnými používateľmi na rovnakej inštancii pre plánovanie tímu a synchronizáciu kontaktov.
Nízka náročnosť
Jeden PHP kontajner spúšťajúci sabre/dav na SQLite alebo MySQL – dostatočne malý na to, aby bežal popri iných samoobslužných službách na skromnom VPS.
Administračné webové UI
Spravujte používateľov, kalendáre, adresáre a základné nastavenia servera z vstavanej prehliadačovej palubnej dosky namiesto úpravy konfiguračných súborov.
Prečo spustiť Baikal na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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