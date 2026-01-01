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Open-source Q a A platforma na budovanie tímových vedomostných báz, centier pomoci a komunitných fór.

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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache Answer

Apache Answer je open-source platforma otázok a odpovedí vytvorená pomocou Go a Reactu, navrhnutá tak, aby pomohla tímom a komunitám zdieľať vedomosti prostredníctvom vyhľadávateľného, organizovaného rozhrania otázok a odpovedí. Na rozdiel od generických fór, každý prvok — označovanie, reputácia, nástroje na moderovanie a systém doplnkov — je špeciálne navrhnutý na štruktúrované zachytávanie a vyhľadávanie vedomostí.

Vlastné hostovanie Apache Answer udržiava interné vedomosti vašej organizácie na vašej vlastnej infraštruktúre, bez licenčných nákladov na používateľa a prístupu k údajom tretích strán. Keď vaša komunita rastie, kontrolujete konfiguráciu, integrácie a škálovanie bez toho, aby ste boli obmedzovaní plánom funkcií alebo cenovými úrovňami poskytovateľa SaaS.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Apache Answer

Štruktúrované rozhranie otázok a odpovedí

Špeciálne navrhnuté rozloženie otázok a odpovedí s podporou úpravy formátovaného textu a značkovacieho jazyka Markdown uľahčuje písanie jasných otázok a podrobných odpovedí než bežný softvér fóra.

Označovanie a vyhľadávanie

Organizujte obsah pomocou komplexného systému značiek a pokročilého filtrovania vyhľadávania, aby členovia tímu našli relevantné odpovede bez prechádzania nesúvisiacich diskusií.

Reputácia a Gamifikácia

Body reputácie, odznaky a hodnotenia používateľov povzbudzujú aktívnu účasť a vyzdvihujú najspoľahlivejších prispievateľov, čím sa časom zlepšuje celková kvalita poznatkov.

Systém doplnkov

Rozšírte funkcionalitu a integrujte sa s externými nástrojmi prostredníctvom vstavanej architektúry pluginov, prispôsobujúc platformu existujúcim pracovným postupom vášho tímu bez vlastného vývoja.

Viacjazyčná podpora

Vstavané viacjazyčné funkcie podporujú medzinárodné tímy a komunity a odstraňujú jazykové bariéry pri spoločnom zdieľaní vedomostí.

Prečo spustiť Apache Answer na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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