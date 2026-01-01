Nasaďte Artalk inštaláciou jedným kliknutím.
Odľahčený samo-hostený systém komentárov s backendom v Go a 40 KB JavaScript widgetom, ktorý sa vkladá na akúkoľvek webovú stránku.
Vyberte si VPS plán pre Artalk
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Artalk
Artalk je samo-hostovaný systém komentárov pozostávajúci z výkonného Go servera a minimálneho vanilla JavaScript widgetu, ktorý sa vkladá na akúkoľvek webovú stránku alebo blog pomocou jedného skriptového tagu. Na rozdiel od cloudových platforiem pre komentáre, Artalk uchováva všetky komentáre, používateľské dáta a históriu moderovania na infraštruktúre, ktorú ovládate – žiadny prístup tretích strán, žiadne zhromažďovanie dát a žiadne poplatky za predplatné.
Backend podporuje SQLite štandardne s voliteľnou migráciou na MySQL alebo PostgreSQL, keď narastá prevádzka. Nástroje na moderovanie, e-mailové notifikácie, sociálne prihlásenie, filtrovanie spamu, CAPTCHA a kompletný bočný panel administrátora sú všetky zahrnuté. Samo-hostovanie na VPS znamená, že vaše dáta komentárov sa riadia vašimi zásadami uchovávania a ochrany osobných údajov, nie podmienkami služby platformy.
Kľúčové vlastnosti Artalk
Vložiť na akúkoľvek stránku
Jeden 40 KB JavaScriptový úryvok pripojí akúkoľvek webovú stránku alebo statický blog k vašej inštancii Artalk – nevyžaduje sa žiadna závislosť na frameworku ani krok zostavenia.
Viacstránkové spravovanie
Jedna inštancia Artalk spravuje komentáre naprieč viacerými webmi s oddelenými administrátorskými účtami, moderovacími frontami a nastaveniami upozornení pre každý web.
Spam a CAPTCHA
Vstavané integrácie filtrovania spamu Akismet, Tencent a Aliyun, plus možnosti CAPTCHA pre obrázky, posuvník, reCAPTCHA, hCaptcha a Turnstile chránia sekcie komentárov pred botmi.
Sociálne prihlásenie
Komentujúci sa overujú prostredníctvom GitHub, Google, Discord a 20 ďalších poskytovateľov OAuth, čím sa znižuje náročnosť, pričom sa komentáre viažu k skutočným identitám.
Administrátorský bočný panel
Vstavaný bočný panel umožňuje správcom stránok kontrolovať, schvaľovať, pripínať a mazať komentáre, spravovať používateľov a zobrazovať štatistiky stránok bez opustenia rozhrania komentárov.
Prečo spustiť Artalk na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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