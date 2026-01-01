Nasadiť Bichon inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný archivátor e-mailov Rust s IMAP, OAuth2 a fulltextovým vyhľadávaním na dlhodobú archiváciu poštových schránok.
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S čím sa dá postaviť Bichon
Bichon je open-source server na archiváciu e-mailov napísaný v jazyku Rust. Pripája sa k účtom IMAP, sťahuje správy prírastkovo pomocou synchronizácie založenej na UID, vytvára fulltextový vyhľadávací index Tantivy a poskytuje čisté REST API s integrovaným WebUI na vyhľadávanie, prehliadanie a export archivovanej pošty.
Vlastné hostovanie Bichonu na vašom vlastnom VPS uchováva každú archivovanú správu, prílohu a poverenie vo vami kontrolovanej infraštruktúre. Poverenia účtu sú šifrované v pokoji pomocou AES-256-GCM, tokeny OAuth 2.0 sa automaticky obnovujú a viacero e-mailových schránok sa sťahuje súbežne — čo robí z Bichonu rýchlu, súkromnú alternatívu ku komerčným službám archivácie e-mailov bez poplatkov za jednotlivé schránky.
Kľúčové vlastnosti Bichon
Fulltextové vyhľadávanie
Indexovanie poháňané Tantivy naprieč telami správ, hlavičkami a prílohami vracia výsledky v milisekundách s fasetovými filtrami a zoskupovaním vlákien.
IMAP a OAuth2 synchronizácia
Pripája sa k akémukoľvek serveru IMAP pomocou overenia heslom (PLAIN/LOGIN) alebo OAuth 2.0 (XOAUTH2), s automatickou obnovou tokenov pre účty Gmail a Microsoft.
Prírastkové archivovanie
Inkrementálna synchronizácia založená na UID sťahuje len nové správy pri každom prechode, čím udržuje nízku spotrebu šírky pásma a úložného priestoru naprieč viacerými súbežnými poštovými schránkami.
Šifrované prihlasovacie údaje
Všetky prihlasovacie údaje IMAP a OAuth sú šifrované v kľude pomocou AES-256-GCM s kľúčom odvodeným zo šifrovacieho hesla nastaveného pri nasadení.
Viacpoužívateľské RBAC
Riadenie prístupu na základe rolí vám umožňuje udeliť povolenia pre jednotlivé účty ďalším používateľom pre zdieľané archívy, s úplným záznamom auditu prístupových udalostí.
Prečo spustiť Bichon na Hostingeri
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Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
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Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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