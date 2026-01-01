Nasadiť Usertour jedným kliknutím.
Samoobslužná platforma na zapracovanie používateľov na vytváranie prehliadok produktov v aplikácii, kontrolných zoznamov a prieskumov bez dodávateľov tretích strán.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Usertour
Usertour je open-source platforma na onboarding používateľov a angažovanosť produktov, ktorá umožňuje produktovým tímom vytvárať prehliadky v aplikácii, kontrolné zoznamy, prieskumy a spúšťače priamo vo svojej webovej aplikácii — bez inžinierskych prekážok pre každý nový tok. Je to samo-hostovaná alternatíva k Appcues, Userpilot a Userflow, ktorá vám dáva plnú kontrolu nad údajmi o onboardingu používateľov a eliminuje cenotvorbu na základe MAU.
Samo-hostovanie Usertouru na vašom vlastnom VPS znamená, že údaje o správaní používateľov a analytika onboardingu zostávajú na vašej infraštruktúre. Vyhnete sa sledovaniu používateľov tretími stranami, splníte požiadavky na rezidenciu údajov a nikdy nenarazíte na cenový strop, keď sa vaša používateľská základňa rozrastie. Podpora viacerých prostredí vám umožňuje bezpečne testovať toky v stagingu pred ich presunutím do produkcie.
Kľúčové vlastnosti Usertour
Prehliadky produktu v aplikácii
Vytvorte interaktívne podrobné návody, ktoré vedú nových používateľov k ich prvému momentu hodnoty bez písania kódu pre každý proces.
Kontrolné zoznamy pre začlenenie
Vytvorte kontrolné zoznamy založené na úlohách, ktoré zviditeľňujú kľúčové funkcie a sledujú pokrok každého používateľa počas procesu adaptácie.
Pokročilé používateľské cielenie
Segmentujte používateľov podľa vlastných atribútov a udalostí, aby ste zobrazili správny tok správnemu používateľovi presne v správnom čase.
Analytika toku
Sledujte zobrazenia, dokončenia a miery opustenia pre každý tok, aby ste presne identifikovali, kde používatelia strácajú záujem.
Podpora viacerých prostredí
Udržiavajte samostatné produkčné a testovacie prostredia, aby bolo možné dôkladne otestovať toky predtým, než sa dostanú k skutočným používateľom.
Prieskumy v aplikácii
Zbierajte kontextuálnu spätnú väzbu pomocou prieskumov spúšťaných konkrétnymi akciami používateľov, udalosťami dokončenia alebo pravidlami založenými na čase.
Prečo spustiť Usertour na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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