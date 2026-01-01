Nasadenie LanguageToolu jedným kliknutím.
Open-source kontrola gramatiky, štýlu a pravopisu pre viac ako 25 jazykov, poskytovaná ako súkromné, samo-hostované REST API.
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S čím sa dá postaviť LanguageTool
LanguageTool je komplexný open-source server na korektúry, ktorý zachytáva gramatické, štylistické, interpunkčné a pravopisné chyby vo viac ako 25 jazykoch prostredníctvom jednoduchého RESTful HTTP API. Ide ďaleko za rámec základnej kontroly pravopisu na detekciu komplexných gramatických problémov, čo z neho robí alternatívu šetrnú k súkromiu k cloudovým gramatickým službám ako Grammarly.
Ide o službu len s API bez tradičného webového používateľského rozhrania. Klienti – rozšírenia prehliadačov, doplnky LibreOffice, editori kódu a vlastné aplikácie – smerujú na vašu URL adresu nasadenia a volajú priamo koncový bod /v2/check. Vlastné hostovanie znamená, že písaný obsah nikdy neopustí vašu infraštruktúru, čo je nevyhnutné pre právne, lekárske alebo citlivé obchodné dokumenty.
Kľúčové vlastnosti LanguageTool
Podpora 25+ jazykov
Skontrolujte gramatiku a štýl v angličtine, španielčine, francúzštine, nemčine, portugalčine, holandčine, poľštine a mnohých ďalších jazykoch z jednej služby.
Hĺbková kontrola gramatiky
Detegujte komplexné gramatické chyby, štylistické problémy a zamieňané slová, ktoré jednoduché kontrolory pravopisu prehliadajú.
Integrácia REST API
Integrujte kontrolu gramatiky do akejkoľvek aplikácie, CMS alebo editora pomocou jednoduchého koncového bodu HTTP /v2/check.
N-gramové jazykové modely
Povoliť voliteľné n-gramové modely pre výrazne zlepšenú detekciu často zamieňaných slov a fráz.
Konfigurovateľné zdroje
Nalaďte veľkosť Java haldy pri nasadení, aby ste vyvážili využitie pamäte oproti priepustnosti pre očakávaný objem požiadaviek.
Prečo spustiť LanguageTool na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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