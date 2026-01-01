Zľava až do výšky 69 % na Trino

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Rýchle distribuované jadro SQL dotazov na spúšťanie federovanej analýzy naprieč dátovými jazerami, dátovými skladmi a prevádzkovými databázami

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadenie Trino jedným kliknutím.

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RAM: 4 GB
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7,99/mes.
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RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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64,99
21,99/mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Trino

Trino je vysokovýkonný distribuovaný SQL dotazovací nástroj pôvodne vyvinutý vo Facebooku ako Presto a teraz spravovaný nadáciou Trino Software Foundation. Umožňuje analytikom a inžinierom spúšťať interaktívne ANSI SQL dotazy naprieč heterogénnymi dátovými zdrojmi — objektové úložiská, relačné databázy, sprostredkovatelia správ a vyhľadávacie indexy — spájajúc a agregujúc ich, akoby žili v jedinom dátovom sklade, bez ETL alebo presunu dát.

Vlastné hostovanie Trina na vašom VPS poskytuje dátovým tímom federovanú dotazovaciu vrstvu, ktorú plne kontrolujú, bez poplatkov za dotaz a bez závislosti na dodávateľovi. Zabudované webové UI zobrazuje spustené dotazy, využitie pracovníkov a plány vykonávania, aby operátori mohli ladiť výkon a optimalizovať zdroje klastra priamo z prehliadača.

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Kľúčové vlastnosti Trino

Federované SQL dotazy

Pripojte desiatky zdrojov údajov prostredníctvom pripojiteľných konektorov a spájajte ich v jedinom príkaze ANSI SQL bez prípravy alebo ETL.

Masívne paralelné jadro

Vektorizované vykonávanie v pamäti a adaptívne plánovanie dotazov prinášajú interaktívnu odozvu na dátových jazerách a dátových skladoch v terabajtovom rozsahu.

Bohatý katalóg konektorov

Oficiálne konektory pre Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra a ďalšie.

Vstavaná webová konzola

Prehliadačové UI zobrazuje spustené a dokončené dotazy, stav pracovníkov, metriky na úrovni fázy a plány vykonávania na rýchle ladenie výkonu.

ANSI SQL s rozšíreniami

Plné štandardné SQL s okennými funkciami, laterálnymi spojeniami, poľami, mapami, JSON, geopriestorovými typmi a používateľsky definovanými funkciami.

JDBC, ODBC a Python

Pripájacie ovládače a klienti spájajú BI nástroje ako Tableau, Superset a Metabase, a tiež notebooky dátovej vedy a ETL pipeliney.

Prečo spustiť Trino na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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