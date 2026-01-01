Nasadenie Trino jedným kliknutím.
Rýchle distribuované jadro SQL dotazov na spúšťanie federovanej analýzy naprieč dátovými jazerami, dátovými skladmi a prevádzkovými databázami
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S čím sa dá postaviť Trino
Trino je vysokovýkonný distribuovaný SQL dotazovací nástroj pôvodne vyvinutý vo Facebooku ako Presto a teraz spravovaný nadáciou Trino Software Foundation. Umožňuje analytikom a inžinierom spúšťať interaktívne ANSI SQL dotazy naprieč heterogénnymi dátovými zdrojmi — objektové úložiská, relačné databázy, sprostredkovatelia správ a vyhľadávacie indexy — spájajúc a agregujúc ich, akoby žili v jedinom dátovom sklade, bez ETL alebo presunu dát.
Vlastné hostovanie Trina na vašom VPS poskytuje dátovým tímom federovanú dotazovaciu vrstvu, ktorú plne kontrolujú, bez poplatkov za dotaz a bez závislosti na dodávateľovi. Zabudované webové UI zobrazuje spustené dotazy, využitie pracovníkov a plány vykonávania, aby operátori mohli ladiť výkon a optimalizovať zdroje klastra priamo z prehliadača.
Kľúčové vlastnosti Trino
Federované SQL dotazy
Pripojte desiatky zdrojov údajov prostredníctvom pripojiteľných konektorov a spájajte ich v jedinom príkaze ANSI SQL bez prípravy alebo ETL.
Masívne paralelné jadro
Vektorizované vykonávanie v pamäti a adaptívne plánovanie dotazov prinášajú interaktívnu odozvu na dátových jazerách a dátových skladoch v terabajtovom rozsahu.
Bohatý katalóg konektorov
Oficiálne konektory pre Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra a ďalšie.
Vstavaná webová konzola
Prehliadačové UI zobrazuje spustené a dokončené dotazy, stav pracovníkov, metriky na úrovni fázy a plány vykonávania na rýchle ladenie výkonu.
ANSI SQL s rozšíreniami
Plné štandardné SQL s okennými funkciami, laterálnymi spojeniami, poľami, mapami, JSON, geopriestorovými typmi a používateľsky definovanými funkciami.
JDBC, ODBC a Python
Pripájacie ovládače a klienti spájajú BI nástroje ako Tableau, Superset a Metabase, a tiež notebooky dátovej vedy a ETL pipeliney.
Prečo spustiť Trino na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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