Deploy PostgreSQL in one click installation.
The world's most advanced open-source relational database — trusted for over 35 years for reliability, ACID compliance, and powerful SQL features.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť PostgreSQL
PostgreSQL is a battle-tested open-source relational database that handles everything from simple web-app backends to enterprise data warehouses. It supports the full SQL standard alongside JSON, arrays, full-text search, geospatial data via PostGIS, and hundreds of extensions — giving you the flexibility to model any kind of data without switching databases.
Running PostgreSQL on your own VPS means dedicated CPU and memory for query workloads, full control over configuration tuning and extension installation, and complete data sovereignty with no per-query cloud charges or storage caps imposed by managed services.
Kľúčové vlastnosti PostgreSQL
ACID Compliance
Every transaction is fully atomic, consistent, isolated, and durable, so your data stays correct even during concurrent writes, crashes, or partial failures.
JSON & Hybrid Schemas
Store and query structured relational data alongside flexible JSONB documents in the same database, eliminating the need for a separate NoSQL store.
Advanced Indexing
B-tree, Hash, GiST, GIN, and BRIN indexes let you tune query performance for any access pattern — from simple lookups to full-text search and geospatial queries.
Rich Extension Ecosystem
PostGIS for geospatial data, pg_vector for AI embeddings, and hundreds of community extensions make PostgreSQL adaptable to virtually any use case.
Streaming Replication
Built-in logical and physical replication supports high-availability standby servers and point-in-time recovery for mission-critical production workloads.
Prečo spustiť PostgreSQL na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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