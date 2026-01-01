Zľava až do výšky 69 % na Apache Amoro

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Open-source služba správy lakehouse pre tabuľky Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive a Paimon.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache Amoro

Apache Amoro je inkubovaný projekt Apache, ktorý pridáva samo-spravovaciu vrstvu nad otvorenými formátmi lakehouse, poskytujúc jednotný webový panel pre katalógy, tabuľky a nepretržitú samooptimalizáciu. Integruje sa s Flinkom, Sparkom a Trinom, aby tímy platformy mohli centralizovať údržbu tabuliek, kompresiu súborov, vypršanie platnosti snímok a zásady uchovávania údajov naprieč viacerými formátmi tabuliek z jedného miesta.

Samo-hostenie Amoro uchováva metaúdaje katalógu, štatistiky tabuliek a aktivitu optimalizátora na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez poplatkov SaaS za jednotlivé tabuľky. Zabudované webové používateľské rozhranie zobrazuje veľkosti tabuliek, priebeh optimalizácie, históriu snímok a prístup k terminálu SQL, čo dáva tímom dátových platforiem operačnú konzolu, ktorá neexistuje v čistých nasadeniach Iceberg alebo Paimon.

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Kľúčové vlastnosti Apache Amoro

Jednotný lakehouse ovládací panel

Prehliadajte katalógy, schémy, tabuľky, snímky a partície naprieč formátmi Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive a Paimon z jedného webového rozhrania bez písania SQL.

Samooptimalizačný systém

Nepretržite komprimuje malé súbory, zlučuje odstránenia a prepisuje manifesty na pozadí, aby streamovacie a CDC tabuľky zostali rýchle pri dotazovaní bez manuálnych úloh údržby.

Viacformátový katalóg

Zaregistrujte interné katalógy Amoro alebo sa pripojte k existujúcim katalógom Hive Metastore, AWS Glue, REST a Hadoop a spravujte každý podporovaný formát tabuľky z jedného riadiaceho panela.

Zásuvné kontajnery optimalizátora

Spúšťajte optimalizačné úlohy na lokálnom kontajneri ihneď po vybalení alebo škálujte na externé kontajnery optimalizátora Flink, Spark alebo Kubernetes s rastúcimi objemami dát.

Vstavaný SQL terminál

Dotazujte a kontrolujte tabuľky priamo z ovládacieho panela pomocou vstavaného lokálneho terminálu Spark, alebo pripojte Kyuubi pre zdieľaný prístup k SQL na produkčnej úrovni.

Prečo spustiť Apache Amoro na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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