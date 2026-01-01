Nasadenie Apache Amoro inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source služba správy lakehouse pre tabuľky Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive a Paimon.
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S čím sa dá postaviť Apache Amoro
Apache Amoro je inkubovaný projekt Apache, ktorý pridáva samo-spravovaciu vrstvu nad otvorenými formátmi lakehouse, poskytujúc jednotný webový panel pre katalógy, tabuľky a nepretržitú samooptimalizáciu. Integruje sa s Flinkom, Sparkom a Trinom, aby tímy platformy mohli centralizovať údržbu tabuliek, kompresiu súborov, vypršanie platnosti snímok a zásady uchovávania údajov naprieč viacerými formátmi tabuliek z jedného miesta.
Samo-hostenie Amoro uchováva metaúdaje katalógu, štatistiky tabuliek a aktivitu optimalizátora na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, bez poplatkov SaaS za jednotlivé tabuľky. Zabudované webové používateľské rozhranie zobrazuje veľkosti tabuliek, priebeh optimalizácie, históriu snímok a prístup k terminálu SQL, čo dáva tímom dátových platforiem operačnú konzolu, ktorá neexistuje v čistých nasadeniach Iceberg alebo Paimon.
Kľúčové vlastnosti Apache Amoro
Jednotný lakehouse ovládací panel
Prehliadajte katalógy, schémy, tabuľky, snímky a partície naprieč formátmi Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive a Paimon z jedného webového rozhrania bez písania SQL.
Samooptimalizačný systém
Nepretržite komprimuje malé súbory, zlučuje odstránenia a prepisuje manifesty na pozadí, aby streamovacie a CDC tabuľky zostali rýchle pri dotazovaní bez manuálnych úloh údržby.
Viacformátový katalóg
Zaregistrujte interné katalógy Amoro alebo sa pripojte k existujúcim katalógom Hive Metastore, AWS Glue, REST a Hadoop a spravujte každý podporovaný formát tabuľky z jedného riadiaceho panela.
Zásuvné kontajnery optimalizátora
Spúšťajte optimalizačné úlohy na lokálnom kontajneri ihneď po vybalení alebo škálujte na externé kontajnery optimalizátora Flink, Spark alebo Kubernetes s rastúcimi objemami dát.
Vstavaný SQL terminál
Dotazujte a kontrolujte tabuľky priamo z ovládacieho panela pomocou vstavaného lokálneho terminálu Spark, alebo pripojte Kyuubi pre zdieľaný prístup k SQL na produkčnej úrovni.
Prečo spustiť Apache Amoro na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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