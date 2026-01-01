Nasadenie Apache Doris jedným kliknutím.
Vysokovýkonná MPP analytická databáza pre reportovanie v reálnom čase, ad-hoc SQL a jednotný dátový sklad v petabajtovom rozsahu.
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S čím sa dá postaviť Apache Doris
Apache Doris je moderná, real-time MPP analytická databáza používaná tisíckami organizácií vrátane JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan a ByteDance na napájanie dashboardov, ad-hoc analýz a analýz orientovaných na zákazníka na stovkách terabajtov dát. Jej vektorizovaný vykonávací engine, stĺpcové úložisko a optimalizátor založený na nákladoch poskytujú SQL v zlomkoch sekundy naprieč miliardami riadkov, pričom zostáva wire-kompatibilná s protokolom MySQL, takže existujúce BI nástroje a ovládače sa pripájajú bez zmien.
Samohosting Doris na vašom vlastnom VPS udržiava latenciu dotazov, retenčné politiky a ingestné pipeline pod priamou kontrolou bez fakturácie za dotaz alebo závislosti na dodávateľovi. Priložený frontend obsahuje integrovanú webovú konzolu pre stav klastra, profilovanie dotazov a prieskum SQL.
Kľúčové vlastnosti Apache Doris
MySQL-kompatibilné SQL
Podporuje protokol MySQL wire, takže nástroje JDBC, ODBC, BI a existujúce dashboardy sa k Doris pripájajú bez akýchkoľvek zmien kódu.
Vektorizované MPP jadro
Stĺpcové úložisko s vektorizovaným vykonávaním a optimalizátorom založeným na nákladoch vracia SQL v zlomkoch sekundy naprieč miliardami riadkov.
Príjem v reálnom čase
Stream Load, Routine Load z Kafka a konektory Flink/Spark vkladajú čerstvé dáta do dotazovateľných tabuliek v priebehu sekúnd.
Federované lakehouse dotazy
Multi-Catalog číta zdroje Hive, Iceberg, Hudi, Paimon a JDBC priamo, aby ste mohli dotazovať údaje z dátového jazera bez ich kopírovania.
Vstavaná webová konzola
Frontend obsahuje používateľské rozhranie prehliadača pre stav klastra, spúšťanie SQL, kontrolu profilov dotazov a správu používateľov a rolí.
Prečo spustiť Apache Doris na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
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