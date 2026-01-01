Zľava až do výšky 69 % na Apache CouchDB

Nasaďte Apache CouchDB jednoklikovou inštaláciou.

Viacprimárna dokumentová databáza s intuitívnym HTTP/JSON API, navrhnutá pre spoľahlivosť a replikáciu s prioritou offline režimu.

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5,49  /mes.
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Nasaďte Apache CouchDB jednoklikovou inštaláciou.

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17,99 
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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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21,99 
7,99  /mes.
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Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
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Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache CouchDB

Apache CouchDB je open-source dokumentová databáza NoSQL, ktorá ukladá dáta ako dokumenty JSON a sprístupňuje každú operáciu prostredníctvom čistého HTTP/REST API. Na rozdiel od väčšiny databáz je CouchDB navrhnutá ako multi-primárna – každý uzol prijíma čítanie a zápisy a zmeny prúdia medzi uzlami (a dokonca aj klientmi prehliadača) prostredníctvom inkrementálnej replikácie, ktorá prežije sieťové rozdelenia a prerušované pripojenie.

Vlastné hostovanie CouchDB na vašom vlastnom VPS vám poskytuje produkčnú databázu pre mobilné aplikácie s prioritou offline, okrajové nasadenia a odolné webové služby bez cenotvorby za dokument alebo dodávateľom spravovaných limitov. Priložená webová konzola Fauxton poskytuje plný administratívny prístup pre dotazy, nastavenie replikácie, správu používateľov a úpravu návrhových dokumentov.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Apache CouchDB

Viacprimárna replikácia

Každý uzol prijíma zápisy a inkrementálne synchronizuje zmeny — ideálne pre aktívne-aktívne klastre, okrajové uzly a mobilnú synchronizáciu s PouchDB alebo Couchbase Lite.

HTTP/JSON API

Každá operácia je štandardná HTTP požiadavka, ktorá vracia JSON, vďaka čomu je CouchDB použiteľná z akéhokoľvek jazyka alebo runtime prostredia bez natívneho ovládača.

Fauxton Správcovské UI

Prehliadačový riadiaci panel na prehliadanie databáz, spúšťanie dopytov Mango, úpravu návrhových dokumentov a konfiguráciu replikácie.

Mango dotazovací jazyk

Syntax dotazov JSON v štýle MongoDB s deklaratívnymi selektormi a indexmi – nie je potrebné písať zobrazenia JavaScriptu pre bežné vyhľadávania.

Návrh len na zlyhanie

Úložisko B-stromu len na pridávanie znamená, že CouchDB prežije náhly výpadok prúdu bez poškodenia a okamžite sa obnoví po reštarte.

Prečo spustiť Apache CouchDB na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

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Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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