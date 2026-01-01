Nasaďte Apache CouchDB jednoklikovou inštaláciou.
Viacprimárna dokumentová databáza s intuitívnym HTTP/JSON API, navrhnutá pre spoľahlivosť a replikáciu s prioritou offline režimu.
Vyberte si VPS plán pre Apache CouchDB
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Apache CouchDB
Apache CouchDB je open-source dokumentová databáza NoSQL, ktorá ukladá dáta ako dokumenty JSON a sprístupňuje každú operáciu prostredníctvom čistého HTTP/REST API. Na rozdiel od väčšiny databáz je CouchDB navrhnutá ako multi-primárna – každý uzol prijíma čítanie a zápisy a zmeny prúdia medzi uzlami (a dokonca aj klientmi prehliadača) prostredníctvom inkrementálnej replikácie, ktorá prežije sieťové rozdelenia a prerušované pripojenie.
Vlastné hostovanie CouchDB na vašom vlastnom VPS vám poskytuje produkčnú databázu pre mobilné aplikácie s prioritou offline, okrajové nasadenia a odolné webové služby bez cenotvorby za dokument alebo dodávateľom spravovaných limitov. Priložená webová konzola Fauxton poskytuje plný administratívny prístup pre dotazy, nastavenie replikácie, správu používateľov a úpravu návrhových dokumentov.
Kľúčové vlastnosti Apache CouchDB
Viacprimárna replikácia
Každý uzol prijíma zápisy a inkrementálne synchronizuje zmeny — ideálne pre aktívne-aktívne klastre, okrajové uzly a mobilnú synchronizáciu s PouchDB alebo Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Každá operácia je štandardná HTTP požiadavka, ktorá vracia JSON, vďaka čomu je CouchDB použiteľná z akéhokoľvek jazyka alebo runtime prostredia bez natívneho ovládača.
Fauxton Správcovské UI
Prehliadačový riadiaci panel na prehliadanie databáz, spúšťanie dopytov Mango, úpravu návrhových dokumentov a konfiguráciu replikácie.
Mango dotazovací jazyk
Syntax dotazov JSON v štýle MongoDB s deklaratívnymi selektormi a indexmi – nie je potrebné písať zobrazenia JavaScriptu pre bežné vyhľadávania.
Návrh len na zlyhanie
Úložisko B-stromu len na pridávanie znamená, že CouchDB prežije náhly výpadok prúdu bez poškodenia a okamžite sa obnoví po reštarte.
Prečo spustiť Apache CouchDB na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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