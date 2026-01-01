Nasadiť Apollo inštaláciou jedným kliknutím.
Kolaboratívny editor anotácií genómu v reálnom čase, vytvorený pre distribuované tímy biologického výskumu.
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Apollo
Apollo je popredná open-source platforma pre komunitne riadenú genómovú anotáciu, vyvinutá projektom Generic Model Organism Database (GMOD). Postavená na prehliadači poháňanom JBrowse, umožňuje kurátorom naprieč inštitúciami súčasne upravovať génové modely, transkripty a funkcie na zdieľaných referenčných genómoch – pričom každá zmena je sledovaná, priradená a okamžite viditeľná pre spolupracovníkov.
Vlastné hostovanie Apolla na vašom vlastnom VPS udržiava proprietárne anotované dáta vo vašej infraštruktúre namiesto na serveroch tretích strán. Výskumné laboratóriá, konzorciá a biotechnologické tímy získajú jednotnú autoritatívnu databázu anotácií, granulárne povolenia pre jednotlivé organizmy a históriu kurácie, ktorú plne vlastnia – bez zdieľania citlivých genómových dát externe.
Kľúčové vlastnosti Apollo
Spoločná úprava v reálnom čase
Viacerí kurátori upravujú rovnaký genóm súčasne, pričom zmeny sú okamžite vysielané prostredníctvom synchronizácie založenej na WebSocket.
Prehliadač poháňaný JBrowse
Postavené na genómovom prehliadači JBrowse, čo kurátorom poskytuje známu navigáciu stôp, vyhľadávanie a vizualizáciu sekvencií ihneď po vybalení.
Povolenia pre organizmus
Granulárny prístup založený na rolách umožňuje administrátorom priradiť práva na čítanie, zápis alebo správu pre každý organizmus a pre každú používateľskú skupinu.
História anotácií
Každá úprava prepisu, komentár a zmena funkcie sú zaznamenané s autorom a časovou pečiatkou, čo podporuje úplný audit a pracovné postupy vrátenia zmien.
GFF3 a FASTA import
Načítajte referenčné genómy a existujúce anotácie prostredníctvom štandardných bioinformatických formátov bez potreby proprietárnej konverzie.
Prečo spustiť Apollo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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