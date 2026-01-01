Nasadiť ClassQuiz inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source Kahoot alternatíva pre živé multiplayerové triedne kvízy s bodovaním v reálnom čase.
Vyberte si VPS plán pre ClassQuiz
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť ClassQuiz
ClassQuiz je open-source kvízová platforma s vlastným hostingom, navrhnutá pre učiteľov, školiteľov a pedagógov, ktorí chcú alternatívu rešpektujúcu súkromie ku komerčným kvízovým službám pre triedy. Hráči sa pripoja k hre zadaním PIN kódu na akomkoľvek zariadení, odpovedajú na otázky v reálnom čase a po každom kole vidia živé rebríčky.
Vlastné hostovanie ClassQuizu na vašom vlastnom VPS udržiava obsah kvízov, odpovede študentov a údaje o účte pod vašou plnou kontrolou, vyhýba sa licenčným poplatkom za každé miesto a funguje na školských sieťach bez externých závislostí. Zásobník zahŕňa API, pracovníka na pozadí, PostgreSQL, Redis a Meilisearch pre objavovanie kvízov.
Kľúčové vlastnosti ClassQuiz
Multiplayer v reálnom čase
Spúšťajte živé kvízové relácie, kde sa hráči pripájajú pomocou PIN kódu a odpovedajú na synchronizované otázky prostredníctvom pripojenia WebSocket.
Tvorba kvízov
Vytvorte otázky s výberom z viacerých možností, ABCD, škálovacie, hlasovacie a otázky s textovým vstupom s obrázkami, časovými limitmi a bodovaním za odpoveď.
Fulltextové vyhľadávanie
Objavte verejné kvízy okamžite prostredníctvom vstavaného indexu Meilisearch, ktorý radí výsledky podľa názvu, značiek a popisu.
Samostatne hostované súkromie
Uchovávajte všetky údaje z kvízu, mená hráčov a odpovede na vašej vlastnej infraštruktúre bez telemetrie alebo analýz tretích strán.
Úložisko obrázkov
Priložte obrázky k otázkam pomocou vstavaného lokálneho úložiska alebo pripojte akýkoľvek S3-kompatibilný backend pre neobmedzené médiá.
OAuth a SSO
Pripojte Google, GitHub alebo akéhokoľvek vlastného poskytovateľa OpenID Connect, aby sa učitelia mohli prihlásiť pomocou existujúcich školských účtov.
Prečo spustiť ClassQuiz na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.