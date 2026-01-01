Zľava až do výšky 69 % na ClassQuiz

Nasadiť ClassQuiz inštaláciou jedným kliknutím.

Open-source Kahoot alternatíva pre živé multiplayerové triedne kvízy s bodovaním v reálnom čase.

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Bezplatné automatické týždenné zálohy
VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť ClassQuiz inštaláciou jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ClassQuiz

ClassQuiz je open-source kvízová platforma s vlastným hostingom, navrhnutá pre učiteľov, školiteľov a pedagógov, ktorí chcú alternatívu rešpektujúcu súkromie ku komerčným kvízovým službám pre triedy. Hráči sa pripoja k hre zadaním PIN kódu na akomkoľvek zariadení, odpovedajú na otázky v reálnom čase a po každom kole vidia živé rebríčky.

Vlastné hostovanie ClassQuizu na vašom vlastnom VPS udržiava obsah kvízov, odpovede študentov a údaje o účte pod vašou plnou kontrolou, vyhýba sa licenčným poplatkom za každé miesto a funguje na školských sieťach bez externých závislostí. Zásobník zahŕňa API, pracovníka na pozadí, PostgreSQL, Redis a Meilisearch pre objavovanie kvízov.

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Kľúčové vlastnosti ClassQuiz

Multiplayer v reálnom čase

Spúšťajte živé kvízové ​​relácie, kde sa hráči pripájajú pomocou PIN kódu a odpovedajú na synchronizované otázky prostredníctvom pripojenia WebSocket.

Tvorba kvízov

Vytvorte otázky s výberom z viacerých možností, ABCD, škálovacie, hlasovacie a otázky s textovým vstupom s obrázkami, časovými limitmi a bodovaním za odpoveď.

Fulltextové vyhľadávanie

Objavte verejné kvízy okamžite prostredníctvom vstavaného indexu Meilisearch, ktorý radí výsledky podľa názvu, značiek a popisu.

Samostatne hostované súkromie

Uchovávajte všetky údaje z kvízu, mená hráčov a odpovede na vašej vlastnej infraštruktúre bez telemetrie alebo analýz tretích strán.

Úložisko obrázkov

Priložte obrázky k otázkam pomocou vstavaného lokálneho úložiska alebo pripojte akýkoľvek S3-kompatibilný backend pre neobmedzené médiá.

OAuth a SSO

Pripojte Google, GitHub alebo akéhokoľvek vlastného poskytovateľa OpenID Connect, aby sa učitelia mohli prihlásiť pomocou existujúcich školských účtov.

Prečo spustiť ClassQuiz na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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