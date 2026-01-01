Nasaďte ArchivesSpace jednoklikovou inštaláciou.
Open-source informačný systém pre správu archívov na správu rukopisov, záznamov a digitálnych objektov.
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S čím sa dá postaviť ArchivesSpace
ArchivesSpace je popredný open-source systém na správu archívnych informácií, vytvorený archivármi pre archivárov. Spája akvizíciu, usporiadanie, popis a verejné vyhľadávanie do jednej aplikácie, ktorá podporuje celý archívny životný cyklus — od počiatočného daru až po online prístup pre výskumníkov.
Vlastné hostovanie ArchivesSpace na vašom vlastnom VPS udržiava pomôcky na vyhľadávanie, záznamy o akvizíciách a údaje o používateľoch pod kontrolou vašej inštitúcie, bez poplatkov za záznam alebo závislosti na dodávateľovi. Zabudované rozhranie pre zamestnancov, portál pre verejný prístup, REST API a koncový bod OAI-PMH poskytujú vášmu archívu kompletnú platformu na popis a vyhľadávanie ihneď po vybalení.
Kľúčové vlastnosti ArchivesSpace
Archívny popis
Vytvárajte a spravujte zdroje, prírastky, archiválie a digitálne objekty podľa štandardov DACS, ISAD(G) a ISAAR(CPF).
Portál verejného prístupu
Výskumníci prehliadajú vyhľadávacie pomôcky, vyhľadávajú v zbierkach a prezerajú si digitálne objekty prostredníctvom vstavaného verejného objavovacieho rozhrania.
EAD a MARCXML export
Exportovať záznamy zdrojov ako EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS alebo Dublin Core pre integráciu s objavovacími vrstvami a konzorciálnymi katalógmi.
Zber OAI-PMH
Sprístupnite popisné metadáta cez OAI-PMH, aby agregátory ako DPLA alebo Europeana mohli automaticky zbierať kolekcie.
REST API
Dokumentované JSON REST API umožňuje integrácie so systémami digitálnej archivácie, ETL pipeline-mi a vlastnými front-endmi.
Prečo spustiť ArchivesSpace na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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