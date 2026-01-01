Zľava až do výšky 69 % na ArchivesSpace

Nasaďte ArchivesSpace jednoklikovou inštaláciou.

Open-source informačný systém pre správu archívov na správu rukopisov, záznamov a digitálnych objektov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
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Nasaďte ArchivesSpace jednoklikovou inštaláciou.

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69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť ArchivesSpace

ArchivesSpace je popredný open-source systém na správu archívnych informácií, vytvorený archivármi pre archivárov. Spája akvizíciu, usporiadanie, popis a verejné vyhľadávanie do jednej aplikácie, ktorá podporuje celý archívny životný cyklus — od počiatočného daru až po online prístup pre výskumníkov.

Vlastné hostovanie ArchivesSpace na vašom vlastnom VPS udržiava pomôcky na vyhľadávanie, záznamy o akvizíciách a údaje o používateľoch pod kontrolou vašej inštitúcie, bez poplatkov za záznam alebo závislosti na dodávateľovi. Zabudované rozhranie pre zamestnancov, portál pre verejný prístup, REST API a koncový bod OAI-PMH poskytujú vášmu archívu kompletnú platformu na popis a vyhľadávanie ihneď po vybalení.

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Kľúčové vlastnosti ArchivesSpace

Archívny popis

Vytvárajte a spravujte zdroje, prírastky, archiválie a digitálne objekty podľa štandardov DACS, ISAD(G) a ISAAR(CPF).

Portál verejného prístupu

Výskumníci prehliadajú vyhľadávacie pomôcky, vyhľadávajú v zbierkach a prezerajú si digitálne objekty prostredníctvom vstavaného verejného objavovacieho rozhrania.

EAD a MARCXML export

Exportovať záznamy zdrojov ako EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS alebo Dublin Core pre integráciu s objavovacími vrstvami a konzorciálnymi katalógmi.

Zber OAI-PMH

Sprístupnite popisné metadáta cez OAI-PMH, aby agregátory ako DPLA alebo Europeana mohli automaticky zbierať kolekcie.

REST API

Dokumentované JSON REST API umožňuje integrácie so systémami digitálnej archivácie, ETL pipeline-mi a vlastnými front-endmi.

Prečo spustiť ArchivesSpace na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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