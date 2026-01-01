Nasaďte Crafty Controller jedným kliknutím.
Webový ovládací panel na vytváranie, konfiguráciu a prevádzku viacerých serverov Minecraft Java a Bedrock z jedného prehľadu.
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S čím sa dá postaviť Crafty Controller
Crafty Controller je webové GUI s otvoreným zdrojovým kódom na správu serverov Minecraft Java a Bedrock z jedného ovládacieho panela. Nahrádza žonglovanie so SSH reláciami a kartami obrazovky živými konzolami pre každý server, vstavaným správcom súborov, plánovanými úlohami a zálohami jedným kliknutím — všetko zabalené v čistom webovom rozhraní s prístupom pre viacerých používateľov na základe rolí.
Samohosting Crafty na vašom VPS zachováva úplné vlastníctvo vašich svetov, konfigurácií doplnkov a údajov o hráčoch na hardvéri, ktorý ovládate. Môžete spustiť nové servery z populárnych typov jar – vanilla, Paper, Spigot, Forge a Bedrock – bez opustenia prehliadača a zdieľať obmedzenú správu s priateľmi alebo moderátormi pomocou podrobných povolení.
Kľúčové vlastnosti Crafty Controller
Viacserverové ovládanie
Spúšťajte, monitorujte a prevádzkujte viacero serverov Minecraft Java a Bedrock paralelne z jedného ovládacieho panela.
Webová konzola
Streamujte živé logy servera a odosielajte príkazy z prehliadača, s prehľadávateľnou históriou a farebne odlíšeným výstupom pre každý server.
Naplánované úlohy
Automatizujte zálohy, reštarty a vykonávanie príkazov podľa plánov typu cron, aby servery zostali zdravé bez manuálneho zásahu.
Prístup na základe rolí
Definujte používateľov s obmedzenými oprávneniami, aby moderátori a členovia komunity mohli pomáhať spravovať servery bez prístupu root alebo citlivých poverení.
Správca súborov
Prehliadajte, upravujte, nahrávajte a sťahujte súbory servera — svety, pluginy, konfigurácie — priamo v prehliadači bez klientov SSH alebo SFTP.
Prečo spustiť Crafty Controller na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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