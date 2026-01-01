Zľava až do výšky 69 % na SFTPGo

Nasaďte SFTPGo jedným kliknutím.

Plnohodnotný, udalosťami riadený server na prenos súborov podporujúci SFTP, FTP, WebDAV a HTTP s integrovaným webovým administračním rozhraním.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasaďte SFTPGo jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť SFTPGo

SFTPGo je plne vybavený, open-source server na prenos súborov postavený na architektúre riadenej udalosťami. Podporuje viacero protokolov z jedného nasadenia – SFTP, FTPS, WebDAV a HTTP/HTTPS – spolu s viacerými úložnými backendmi vrátane lokálnych súborových systémov, Amazon S3, Google Cloud Storage a Azure Blob Storage. Vstavané rozhranie WebAdmin poskytuje administrátorom úplnú kontrolu nad používateľmi, skupinami, kvótami a prístupovými politikami, zatiaľ čo rozhranie WebClient umožňuje koncovým používateľom spravovať svoje vlastné súbory priamo v prehliadači bez akéhokoľvek ďalšieho softvéru.

Vlastné hostovanie SFTPGo na vašom vlastnom VPS udržiava infraštruktúru prenosu súborov pod vašou kontrolou. Vy nastavujete politiky uchovávania, prístupové pravidlá a úložné backendy – bez poplatkov za používateľa, bez obmedzení používania a bez dát opúšťajúcich vašu infraštruktúru.

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Kľúčové vlastnosti SFTPGo

Viacprotokolová podpora

SFTP, FTPS, WebDAV a HTTP/HTTPS, všetko obsluhované z jedného servera, takže klienti pripájajúci sa pomocou akéhokoľvek štandardného protokolu sú podporovaní bez dodatočných nasadení.

Správa webu

Plnohodnotné webové rozhranie WebAdmin na správu používateľov, skupín, priečinkov, kvót a pravidiel udalostí bez akéhokoľvek prístupu cez príkazový riadok.

Viacero úložiskových backendov

Pripojte sa k lokálnemu úložisku, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage alebo vzdialeným SFTP serverom a prezentujte ich používateľom ako jednotný strom adresárov.

Automatizácia riadená udalosťami

Definujte pravidlá, ktoré spúšťajú webhooky, e-mailové oznámenia alebo vlastné skripty pri udalostiach súborov, ako sú nahrávanie, sťahovanie alebo vymazanie.

Kvóty na používateľa

Vynúťte nezávislé limity úložiska a šírky pásma pre každého používateľa alebo pre každý priečinok, aby ste zabránili tomu, že by jeden účet spotreboval nadmerné zdroje.

Dvojfaktorové overovanie

2FA založená na TOTP pre účty správcov aj koncových používateľov pridáva kritickú vrstvu ochrany pred neoprávneným prístupom.

Prečo spustiť SFTPGo na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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