Nasaďte SFTPGo jedným kliknutím.
Plnohodnotný, udalosťami riadený server na prenos súborov podporujúci SFTP, FTP, WebDAV a HTTP s integrovaným webovým administračním rozhraním.
Vyberte si VPS plán pre SFTPGo
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť SFTPGo
SFTPGo je plne vybavený, open-source server na prenos súborov postavený na architektúre riadenej udalosťami. Podporuje viacero protokolov z jedného nasadenia – SFTP, FTPS, WebDAV a HTTP/HTTPS – spolu s viacerými úložnými backendmi vrátane lokálnych súborových systémov, Amazon S3, Google Cloud Storage a Azure Blob Storage. Vstavané rozhranie WebAdmin poskytuje administrátorom úplnú kontrolu nad používateľmi, skupinami, kvótami a prístupovými politikami, zatiaľ čo rozhranie WebClient umožňuje koncovým používateľom spravovať svoje vlastné súbory priamo v prehliadači bez akéhokoľvek ďalšieho softvéru.
Vlastné hostovanie SFTPGo na vašom vlastnom VPS udržiava infraštruktúru prenosu súborov pod vašou kontrolou. Vy nastavujete politiky uchovávania, prístupové pravidlá a úložné backendy – bez poplatkov za používateľa, bez obmedzení používania a bez dát opúšťajúcich vašu infraštruktúru.
Kľúčové vlastnosti SFTPGo
Viacprotokolová podpora
SFTP, FTPS, WebDAV a HTTP/HTTPS, všetko obsluhované z jedného servera, takže klienti pripájajúci sa pomocou akéhokoľvek štandardného protokolu sú podporovaní bez dodatočných nasadení.
Správa webu
Plnohodnotné webové rozhranie WebAdmin na správu používateľov, skupín, priečinkov, kvót a pravidiel udalostí bez akéhokoľvek prístupu cez príkazový riadok.
Viacero úložiskových backendov
Pripojte sa k lokálnemu úložisku, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage alebo vzdialeným SFTP serverom a prezentujte ich používateľom ako jednotný strom adresárov.
Automatizácia riadená udalosťami
Definujte pravidlá, ktoré spúšťajú webhooky, e-mailové oznámenia alebo vlastné skripty pri udalostiach súborov, ako sú nahrávanie, sťahovanie alebo vymazanie.
Kvóty na používateľa
Vynúťte nezávislé limity úložiska a šírky pásma pre každého používateľa alebo pre každý priečinok, aby ste zabránili tomu, že by jeden účet spotreboval nadmerné zdroje.
Dvojfaktorové overovanie
2FA založená na TOTP pre účty správcov aj koncových používateľov pridáva kritickú vrstvu ochrany pred neoprávneným prístupom.
Prečo spustiť SFTPGo na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.