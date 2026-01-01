Nasadiť AnonUpload inštaláciou jedným kliknutím.
Anonymná platforma na zdieľanie súborov, ktorá uprednostňuje súkromie, bez databázy, bez účtov a bez potreby sledovania.
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S čím sa dá postaviť AnonUpload
AnonUpload je ľahká aplikácia na zdieľanie súborov PHP, postavená na jedinom princípe: zdieľajte súbory bez zanechania stopy. Nevyžaduje databázu, používateľské účty a neukladá žiadne metadáta, ktoré by mohli identifikovať, kto súbor nahral alebo stiahol. Priame názvy súborov nie sú nikdy verejne vystavené a voliteľná funkcia oneskorenia sťahovania zabraňuje automatizovanému získavaniu dát predtým, ako súbory dorazia k zamýšľaným príjemcom.
Vlastné hostovanie AnonUpload znamená, že vaše súbory nikdy neprechádzajú infraštruktúrou tretej strany, ktorá podlieha požiadavkám na sledovanie alebo mandátom na uchovávanie údajov. Vy kontrolujete, aké typy súborov sú akceptované, aká veľká môže byť veľkosť nahrávaných súborov a kto má prístup k administrátorskému rozhraniu — bez spoliehania sa na akúkoľvek komerčnú službu na anonymné zdieľanie súborov, ktorá by mohla zaznamenávať aktivitu napriek tvrdeniam o súkromí.
Kľúčové vlastnosti AnonUpload
Bez databázy
Súbory sú uložené priamo v súborovom systéme bez nastavenia alebo údržby databázy, čo zjednodušuje nasadenie a eliminuje častý zdroj únikov údajov.
Skryté názvy súborov
Pôvodné názvy súborov nie sú nikdy verejne prístupné, takže sťahujúci nemôžu odvodiť obsah, zdroj ani identitu nahrávateľa z adresy URL alebo zoznamu adresárov.
Stiahnuť časové oneskorenie
Nakonfigurujte čakaciu dobu, kým sa súbory nestanú stiahnuteľnými, aby ste zabránili automatizovaným scraperom zbierať nahrané súbory predtým, ako sa dostanú k zamýšľaným príjemcom.
Konfigurovateľné typy súborov
Definujte presný zoznam povolených prípon súborov a nastavte maximálnu veľkosť nahrávaných súborov až do 10 GB tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám zdieľania.
Správcovské rozhranie
Spravujte nahrávania, monitorujte využitie úložiska a upravte nastavenia aplikácie prostredníctvom vstavaného administrátorského panela bez toho, aby ste sa dotkli príkazového riadka servera.
Prečo spustiť AnonUpload na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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