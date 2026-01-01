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Anonymná platforma na zdieľanie súborov, ktorá uprednostňuje súkromie, bez databázy, bez účtov a bez potreby sledovania.

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KVM 1
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť AnonUpload

AnonUpload je ľahká aplikácia na zdieľanie súborov PHP, postavená na jedinom princípe: zdieľajte súbory bez zanechania stopy. Nevyžaduje databázu, používateľské účty a neukladá žiadne metadáta, ktoré by mohli identifikovať, kto súbor nahral alebo stiahol. Priame názvy súborov nie sú nikdy verejne vystavené a voliteľná funkcia oneskorenia sťahovania zabraňuje automatizovanému získavaniu dát predtým, ako súbory dorazia k zamýšľaným príjemcom.

Vlastné hostovanie AnonUpload znamená, že vaše súbory nikdy neprechádzajú infraštruktúrou tretej strany, ktorá podlieha požiadavkám na sledovanie alebo mandátom na uchovávanie údajov. Vy kontrolujete, aké typy súborov sú akceptované, aká veľká môže byť veľkosť nahrávaných súborov a kto má prístup k administrátorskému rozhraniu — bez spoliehania sa na akúkoľvek komerčnú službu na anonymné zdieľanie súborov, ktorá by mohla zaznamenávať aktivitu napriek tvrdeniam o súkromí.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti AnonUpload

Bez databázy

Súbory sú uložené priamo v súborovom systéme bez nastavenia alebo údržby databázy, čo zjednodušuje nasadenie a eliminuje častý zdroj únikov údajov.

Skryté názvy súborov

Pôvodné názvy súborov nie sú nikdy verejne prístupné, takže sťahujúci nemôžu odvodiť obsah, zdroj ani identitu nahrávateľa z adresy URL alebo zoznamu adresárov.

Stiahnuť časové oneskorenie

Nakonfigurujte čakaciu dobu, kým sa súbory nestanú stiahnuteľnými, aby ste zabránili automatizovaným scraperom zbierať nahrané súbory predtým, ako sa dostanú k zamýšľaným príjemcom.

Konfigurovateľné typy súborov

Definujte presný zoznam povolených prípon súborov a nastavte maximálnu veľkosť nahrávaných súborov až do 10 GB tak, aby vyhovovali vašim špecifickým potrebám zdieľania.

Správcovské rozhranie

Spravujte nahrávania, monitorujte využitie úložiska a upravte nastavenia aplikácie prostredníctvom vstavaného administrátorského panela bez toho, aby ste sa dotkli príkazového riadka servera.

Prečo spustiť AnonUpload na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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