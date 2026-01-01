Nasadenie AListu jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný zoznam súborov a server WebDAV, ktorý zjednocuje desiatky poskytovateľov cloudového úložiska za jediným webovým rozhraním.
Vyberte si VPS plán pre AList
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť AList
AList je open-source program na výpis súborov, ktorý spája lokálne úložisko a cloudové disky pod jedným webovým rozhraním. Podporuje viac ako 30 úložiskových backendov — vrátane OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV a mnohých regionálnych poskytovateľov — čo vám umožňuje prehliadať, prezerať a sťahovať súbory zo všetkých bez prepínania aplikácií alebo opakovaného prihlasovania.
Samohosting AListu na vašom vlastnom VPS udržiava prihlasovacie údaje k úložisku a prístupové politiky pod vašou kontrolou, pričom sprístupňuje vaše súbory prostredníctvom rýchleho webového UI a plne kompatibilného WebDAV koncového bodu. Je to praktický spôsob, ako konsolidovať roztrúsené cloudové účty a zdieľané disky do jedného súkromného prístupového bodu.
Kľúčové vlastnosti AList
Viacúložiskové backendy
Pripojte viac ako 30 poskytovateľov — lokálny disk, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV a viac — do jedného zjednoteného stromu súborov.
WebDAV server
Sprístupnite každé pripojené úložisko ako jeden koncový bod WebDAV na čítanie/zápis, ktorý sa bezproblémovo pripája v systémoch macOS, Windows a mobilných klientoch.
Náhľady v prehliadači
Streamujte a prezerajte obrázky, video, zvuk, súbory PDF, dokumenty Office a kód bez toho, aby ste najprv stiahli súbory.
Detailné zdieľanie
Generujte zdieľané odkazy chránené heslom s voliteľnou platnosťou, aby externí príjemcovia videli len súbory, ktoré si vyberiete.
Offline prevzatia
Integrujte sa s aria2 alebo qBittorrent na stiahnutie súborov z URL adries a torrentov priamo do akéhokoľvek pripojeného úložného backendu.
Prečo spustiť AList na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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