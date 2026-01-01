Nasaďte Backrest jednoklikovou inštaláciou.
Webové používateľské rozhranie pre restic, ktoré sprístupňuje plánované zálohy, prehliadanie a obnovu z akéhokoľvek prehliadača.
Vyberte si VPS plán pre Backrest
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Backrest
Backrest je samo-hostované webové rozhranie pre restic, rýchly a bezpečný zálohovací program. Zahŕňa výkonnú deduplikáciu a šifrovanie resticu do čistého používateľského rozhrania založeného na prehliadači, čo vám umožňuje vytvárať plány zálohovania, plánovať ich pomocou cronu a obnovovať jednotlivé súbory bez toho, aby ste sa kedykoľvek dotkli príkazového riadka.
Pretože Backrest ukladá snímky prostredníctvom resticu, zálohy sú šifrované v pokoji a podporujú desiatky úložných backendov — lokálny disk, objektové úložisko kompatibilné s S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP a ďalšie. Samo-hostovanie Backrestu udržuje vašu konfiguráciu zálohovania a poverenia úplne pod vašou kontrolou, bez poplatkov za predplatné alebo závislosti na dodávateľovi.
Kľúčové vlastnosti Backrest
Naplánované zálohovacie plány
Definujte cron plány pre každé úložisko, aby sa zálohy spúšťali automaticky bez manuálneho zásahu.
Obnovenie v prehliadači
Prehliadajte obsah snímok a obnovte jednotlivé súbory alebo adresáre priamo z webového UI.
Viac-backendové úložisko
Ukladajte zálohy na lokálny disk, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP a ďalšie prostredníctvom natívnych backendov restic.
End-to-end šifrovanie
Všetky snímky sú šifrované nástrojom restic pred opustením hostiteľa, čím sa zabezpečí, že údaje zostanú súkromné na akomkoľvek úložnom backendu.
Deduplikácia a kompresia
Restic blokovanie definované obsahom deduplikuje dáta naprieč snímkami, čím výrazne znižuje využitie úložiska časom.
Prečo spustiť Backrest na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.