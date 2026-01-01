Nasadiť ArchiveBox inštaláciou jedným kliknutím.
Vlastne hostovaná platforma na archiváciu webu, ktorá uchováva webové stránky, videá a dokumenty vo viacerých formátoch pre trvalý prístup.
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S čím sa dá postaviť ArchiveBox
ArchiveBox je popredná open-source platforma na samoobslužnú archiváciu webu, ktorá zachytáva webové stránky ako HTML, PDF, snímky obrazovky, súbory WARC a extrahované médiá, aby sa zabezpečilo, že obsah zostane prístupný dlho po tom, čo pôvodné zdroje zmiznú. S viac ako 18 000 hviezdičkami na GitHub a aktívnym vývojom od roku 2017 poskytuje spoľahlivú alternatívu k spoliehaniu sa na Internet Archive pre obsah, ktorý je dôležitý pre vašu prácu.
Samoobslužné hostovanie ArchiveBox vám dáva úplnú dátovú suverenitu nad archivovaným obsahom — čo je kľúčové pre právne, compliance a novinárske pracovné postupy, kde záleží na reťazci dôkazov. Kontrolujete zásady uchovávania, stratégie zálohovania a prístupové povolenia, zatiaľ čo integrovaný fulltextový vyhľadávač Sonic umožňuje rýchle a presné vyhľadávanie obsahu vo veľkých archívoch.
Kľúčové vlastnosti ArchiveBox
Multi-formátová archivácia
Zachyťte každú stránku súčasne ako HTML, PDF, snímku obrazovky, WARC a extrahované médiá, aby bol obsah zachovaný vo viacerých nezávislých formátoch, aj keby sa jeden z nich stal v budúcnosti nečitateľným.
Plnotextové vyhľadávanie
Nájdite akékoľvek slovo alebo frázu vo vašom celom archíve okamžite pomocou integrovaného vyhľadávača Sonic, bez manuálneho prehliadania priečinkov alebo spoliehania sa na nepresné porovnávanie názvov súborov.
Automatizované plánovanie
Nastavte denné archivovanie kanálov RSS, zoznamov záložiek a zbierok URL adries, aby sa dôležitý obsah automaticky uchovával bez potreby manuálneho spúšťania pre každú novú položku.
Široká podpora importu
Importujte priamo zo záložiek prehliadača, Pocket, Pinboard, Instapaper a iných služieb, čo uľahčuje migráciu existujúceho zoznamu na čítanie do vášho trvalého archívu.
Vykresľovanie JavaScriptu
Archivujte dynamicky vykresľované stránky a jednostránkové aplikácie pomocou pribaleného prostredia prehliadača NoVNC, zachytávajúc obsah, ktorý jednoduché načítavače HTML úplne prehliadnu.
Prečo spustiť ArchiveBox na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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