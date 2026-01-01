Nasadiť Firefly inštaláciou jedným kliknutím.
Jednoduchý WireGuard VPN server s webovým rozhraním na správu na vytváranie a správu bezpečných VPN pripojení bez odborných znalostí v oblasti sietí.
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S čím sa dá postaviť Firefly
Firefly je zjednodušený server WireGuard VPN, ktorý spája vysokovýkonnú, modernú kryptografiu WireGuard s prístupným webovým používateľským rozhraním na správu klientov, generovanie konfigurácií a monitorovanie pripojení. Eliminuje zložitosť tradičného nastavenia WireGuard, aby ste mohli mať zabezpečenú VPN spustenú v priebehu minút namiesto hodín.
Nasadenie Firefly na vašom vlastnom VPS vám poskytuje vyhradenú verejnú IP adresu pre spoľahlivý prístup k VPN, šírku pásma na podnikovej úrovni bez obmedzovania zo strany ISP a úplnú nezávislosť od poskytovateľov VPN tretích strán, ktorí zaznamenávajú prevádzku alebo trpia neočakávanými výpadkami.
Kľúčové vlastnosti Firefly
Nastavenie klienta jedným kliknutím
Generujte konfigurácie klientov WireGuard a QR kódy pre mobilné zariadenia priamo z webového rozhrania – nevyžadujú sa žiadne znalosti príkazového riadka.
Automatické SSL certifikáty
Firefly automaticky poskytuje bezplatné certifikáty SSL, čím zabezpečuje rozhranie na správu bez akejkoľvek manuálnej konfigurácie certifikátov.
Multiplatformoví klienti
Funguje so všetkými oficiálnymi klientmi WireGuard v systémoch iOS, Android, Windows, macOS a Linux – pripojte akékoľvek zariadenie pomocou jedného konfiguračného súboru.
Monitorovanie v reálnom čase
Dashboard zobrazuje aktívne pripojenia a využitie šírky pásma na klienta, aby ste vždy vedeli, kto je pripojený a koľko dát spotrebúva.
Nie je potrebný systémový WireGuard
Beží výhradne v Dockeri bez nutnosti inštalácie WireGuardu na hostiteľskom OS, čo zjednodušuje nasadenie a udržuje hostiteľský systém čistý.
Prečo spustiť Firefly na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
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