Nasadiť Actual Budget jedným kliknutím.
Aplikácia pre osobné financie zameraná na súkromie, využívajúca obálkové rozpočtovanie, aby každý dolár mal svoj účel.
Vyberte si VPS plán pre Actual Budget
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Actual Budget
Actual Budget je rýchla, lokálne orientovaná aplikácia na osobné financie postavená na metodike obálkového rozpočtovania – každý dolár, ktorý zarobíte, je priradený ku konkrétnej kategórii predtým, ako ho miniete. Pôvodne komerčný produkt, bol otvorený svojím tvorcom a teraz ho udržiava aktívna komunita, čo z neho robí jednu z najschopnejších bezplatných alternatív k YNAB.
Pretože Actual Budget používa architektúru s prioritou lokálneho ukladania, vaše finančné údaje zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate, a nie v cloude tretej strany. Synchronizácia medzi viacerými zariadeniami stále funguje prostredníctvom vášho vlastného hostovaného servera a voliteľné end-to-end šifrovanie chráni dáta počas prenosu. Bankové pripojenia cez SimpleFIN (US/Kanada) a GoCardless (EÚ/UK) automaticky načítavajú transakcie, zatiaľ čo podpora importu pre YNAB zjednodušuje migráciu.
Kľúčové vlastnosti Actual Budget
Obálkové rozpočtovanie
Priraďuje každý dolár k určitej kategórii predtým, ako ho utratíte, čím vám poskytuje jasný plán založený na skutočnom príjme, nie na hrubých odhadoch.
Primárne lokálne vlastníctvo dát
Vaše finančné údaje sú uložené na vašom vlastnom serveri, nie v komerčnom cloude – čím chránite citlivé údaje o účte pred narušením tretími stranami alebo zmenami zásad dodávateľa.
Synchronizácia viacerých zariadení
Synchronizujte rozpočty naprieč telefónmi, tabletmi a počítačmi prostredníctvom vášho vlastného hostovaného servera, aby každý člen domácnosti videl rovnaké aktuálne údaje.
Integrácia bankového účtu
Pripojte sa k skutočným bankovým účtom prostredníctvom SimpleFIN (USA/Kanada) alebo GoCardless (EÚ/Spojené kráľovstvo) a automaticky importujte transakcie, čím znížite manuálne zadávanie údajov.
Podrobné finančné správy
Vstavané prehľady pre čistú hodnotu, peňažný tok a trendy výdavkov vám poskytujú prehľad na prijímanie informovaných finančných rozhodnutí bez samostatnej tabuľky.
Prečo spustiť Actual Budget na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.