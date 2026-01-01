Zľava až do výšky 69 % na Actual Budget

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Aplikácia pre osobné financie zameraná na súkromie, využívajúca obálkové rozpočtovanie, aby každý dolár mal svoj účel.

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5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadiť Actual Budget jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Actual Budget

Actual Budget je rýchla, lokálne orientovaná aplikácia na osobné financie postavená na metodike obálkového rozpočtovania – každý dolár, ktorý zarobíte, je priradený ku konkrétnej kategórii predtým, ako ho miniete. Pôvodne komerčný produkt, bol otvorený svojím tvorcom a teraz ho udržiava aktívna komunita, čo z neho robí jednu z najschopnejších bezplatných alternatív k YNAB.

Pretože Actual Budget používa architektúru s prioritou lokálneho ukladania, vaše finančné údaje zostávajú na infraštruktúre, ktorú ovládate, a nie v cloude tretej strany. Synchronizácia medzi viacerými zariadeniami stále funguje prostredníctvom vášho vlastného hostovaného servera a voliteľné end-to-end šifrovanie chráni dáta počas prenosu. Bankové pripojenia cez SimpleFIN (US/Kanada) a GoCardless (EÚ/UK) automaticky načítavajú transakcie, zatiaľ čo podpora importu pre YNAB zjednodušuje migráciu.

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Kľúčové vlastnosti Actual Budget

Obálkové rozpočtovanie

Priraďuje každý dolár k určitej kategórii predtým, ako ho utratíte, čím vám poskytuje jasný plán založený na skutočnom príjme, nie na hrubých odhadoch.

Primárne lokálne vlastníctvo dát

Vaše finančné údaje sú uložené na vašom vlastnom serveri, nie v komerčnom cloude – čím chránite citlivé údaje o účte pred narušením tretími stranami alebo zmenami zásad dodávateľa.

Synchronizácia viacerých zariadení

Synchronizujte rozpočty naprieč telefónmi, tabletmi a počítačmi prostredníctvom vášho vlastného hostovaného servera, aby každý člen domácnosti videl rovnaké aktuálne údaje.

Integrácia bankového účtu

Pripojte sa k skutočným bankovým účtom prostredníctvom SimpleFIN (USA/Kanada) alebo GoCardless (EÚ/Spojené kráľovstvo) a automaticky importujte transakcie, čím znížite manuálne zadávanie údajov.

Podrobné finančné správy

Vstavané prehľady pre čistú hodnotu, peňažný tok a trendy výdavkov vám poskytujú prehľad na prijímanie informovaných finančných rozhodnutí bez samostatnej tabuľky.

Prečo spustiť Actual Budget na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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