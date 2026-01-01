Nainštalujte Budge jedným kliknutím.
Samoobslužná aplikácia na správu osobných financií na súkromné sledovanie výdavkov, rozpočtovanie a správu finančných cieľov.
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S čím sa dá postaviť Budge
Budge je aplikácia na rozpočtovanie osobných financií, ktorá pomáha jednotlivcom a rodinám sledovať výdavky, monitorovať vzorce míňania a pracovať na finančných cieľoch prostredníctvom prístupného webového rozhrania. Podporuje viacero typov účtov, vlastné kategórie výdavkov a správu opakovaných transakcií, čím poskytuje používateľom kompletný obraz o ich finančnom zdraví bez spoliehania sa na cloudové finančné služby.
Vlastné hostovanie Budge na vašom vlastnom VPS zabezpečuje, že bankové údaje, história výdavkov a finančné ciele zostanú výlučne vo vašej infraštruktúre — nikdy nebudú zdieľané s platformami tretích strán ani použité na profilovanie pre reklamu. Trvalé úložisko uchováva roky finančnej histórie, prístupnej z akéhokoľvek zariadenia prostredníctvom responzívneho prehliadačového rozhrania.
Kľúčové vlastnosti Budge
Sledovanie výdavkov
Zaznamenávajte a kategorizujte transakcie naprieč viacerými typmi účtov – bežné, sporiace, kreditné karty a hotovosť – na udržanie presných finančných záznamov.
Monitorovanie rozpočtu
Nastavte limity výdavkov pre jednotlivé kategórie a sledujte pokrok v reálnom čase, aby ste okamžite vedeli, kedy hrozí prekročenie rozpočtu.
Vizuálne správy o výdavkoch
Grafy a informačné panely zobrazujú vzorce výdavkov a výkonnosť rozpočtu na prvý pohľad, čo uľahčuje identifikáciu toho, kam idú peniaze každý mesiac.
Sledovanie cieľov
Definujte ciele úspor alebo znižovania dlhu a sledujte pokrok v priebehu času, premieňajúc abstraktné finančné ciele na merateľné míľniky.
Dizajn zameraný na súkromie
Všetky finančné údaje sú uložené lokálne na vašom VPS bez externého zdieľania, čím sa citlivé informácie uchovávajú mimo reklamných sietí a dátových maklérov.
Prečo spustiť Budge na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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