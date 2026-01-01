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Platforma pre finančné účtovníctvo s vlastným hostingom, s viacmenovou podporou, inteligentným výkazníctvom a kompletnou podvojnou hlavnou knihou.

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Najobľúbenejšie
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Bigcapital

Bigcapital je moderná open-source platforma pre finančné účtovníctvo, navrhnutá ako samoobslužná alternatíva k QuickBooks, Xero a Wave. Implementuje kompletnú podvojnú hlavnú knihu s podporou viacerých mien, záznamy zákazníkov a dodávateľov, fakturáciu a účty, sledovanie zásob, manuálne účtovné zápisy a inteligentné reportovanie – finančné výkazy, peňažné toky, starnutie pohľadávok a záväzkov a daňové súhrny – všetko generované z podkladovej hlavnej knihy.

Samoobslužné hostovanie Bigcapitalu na vašom VPS udržiava klientske faktúry, bankové transakcie a finančné záznamy na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, namiesto toho, aby boli odovzdané účtovnej službe SaaS. Platforma podporuje viacero spoločností (nájomníkov) na jednu inštanciu s izolovanými databázami, integruje sa so službami Stripe a Plaid pre platby a bankové výpisy a sprístupňuje komplexné API pre vlastné integrácie a reportovanie.

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Kľúčové vlastnosti Bigcapital

Podvojná účtovná kniha

Kompletná podvojná hlavná kniha s účtovnou osnovou, manuálnymi účtovnými zápismi a históriou transakcií vhodnou pre audit, ktorá sa priamo prispôsobuje štandardným účtovným postupom.

Viac mien

Natívna podpora viacerých mien s konfigurovateľnými zdrojmi výmenných kurzov pre faktúry, účty a reporty pre medzinárodných klientov a dodávateľov.

Faktúry a účty

Zákaznícka fakturácia so sledovaním platieb, faktúry od dodávateľov s plánovaním platieb, opakované transakcie a generovanie PDF prostredníctvom integrovanej Gotenberg integrácie.

Inteligentné správy

Výkaz ziskov a strát, súvaha, výkaz peňažných tokov, prehľady splatnosti pohľadávok a záväzkov, súhrny DPH a prispôsobiteľné finančné výkazy generované z hlavnej knihy v reálnom čase.

Od základu viacnájomný

Každá spoločnosť získa vlastnú izolovanú databázu, takže jedna inštancia môže spravovať viacero podnikov s prísnym oddelením dát.

Prečo spustiť Bigcapital na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť

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30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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