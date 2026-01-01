Nasaďte Bigcapital inštaláciou jedným kliknutím.
Platforma pre finančné účtovníctvo s vlastným hostingom, s viacmenovou podporou, inteligentným výkazníctvom a kompletnou podvojnou hlavnou knihou.
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S čím sa dá postaviť Bigcapital
Bigcapital je moderná open-source platforma pre finančné účtovníctvo, navrhnutá ako samoobslužná alternatíva k QuickBooks, Xero a Wave. Implementuje kompletnú podvojnú hlavnú knihu s podporou viacerých mien, záznamy zákazníkov a dodávateľov, fakturáciu a účty, sledovanie zásob, manuálne účtovné zápisy a inteligentné reportovanie – finančné výkazy, peňažné toky, starnutie pohľadávok a záväzkov a daňové súhrny – všetko generované z podkladovej hlavnej knihy.
Samoobslužné hostovanie Bigcapitalu na vašom VPS udržiava klientske faktúry, bankové transakcie a finančné záznamy na infraštruktúre, ktorú kontrolujete, namiesto toho, aby boli odovzdané účtovnej službe SaaS. Platforma podporuje viacero spoločností (nájomníkov) na jednu inštanciu s izolovanými databázami, integruje sa so službami Stripe a Plaid pre platby a bankové výpisy a sprístupňuje komplexné API pre vlastné integrácie a reportovanie.
Kľúčové vlastnosti Bigcapital
Podvojná účtovná kniha
Kompletná podvojná hlavná kniha s účtovnou osnovou, manuálnymi účtovnými zápismi a históriou transakcií vhodnou pre audit, ktorá sa priamo prispôsobuje štandardným účtovným postupom.
Viac mien
Natívna podpora viacerých mien s konfigurovateľnými zdrojmi výmenných kurzov pre faktúry, účty a reporty pre medzinárodných klientov a dodávateľov.
Faktúry a účty
Zákaznícka fakturácia so sledovaním platieb, faktúry od dodávateľov s plánovaním platieb, opakované transakcie a generovanie PDF prostredníctvom integrovanej Gotenberg integrácie.
Inteligentné správy
Výkaz ziskov a strát, súvaha, výkaz peňažných tokov, prehľady splatnosti pohľadávok a záväzkov, súhrny DPH a prispôsobiteľné finančné výkazy generované z hlavnej knihy v reálnom čase.
Od základu viacnájomný
Každá spoločnosť získa vlastnú izolovanú databázu, takže jedna inštancia môže spravovať viacero podnikov s prísnym oddelením dát.
Prečo spustiť Bigcapital na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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