Nasaďte SearXNG inštaláciou jedným kliknutím.
Metavyhľadávač rešpektujúci súkromie, ktorý agreguje výsledky z desiatok zdrojov bez ukladania dopytov alebo sledovania používateľov.
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S čím sa dá postaviť SearXNG
SearXNG je metavyhľadávač zameraný na ochranu súkromia, ktorý súčasne vyhľadáva v Google, Bing, DuckDuckGo a desiatkach ďalších poskytovateľov vyhľadávania, vracia agregované výsledky bez vytvárania používateľského profilu alebo ukladania histórie vyhľadávania. Na rozdiel od komerčných vyhľadávačov, ktoré monetizujú dopyty prostredníctvom profilovania a cielenia reklamy, SearXNG poskytuje nefiltrovaný prístup k informáciám na webe.
Self-hosting znamená, že vaše vyhľadávania prechádzajú infraštruktúrou, ktorú ovládate, namiesto verejných inštancií prevádzkovaných neznámymi stranami. Vy rozhodujete, ktorí poskytovatelia vyhľadávania sú zahrnutí, ako sú výsledky filtrované a kto má prístup k vašej inštancii – bez spoliehania sa na zdieľané komunitné servery, ktoré môžu zaznamenať výpadky alebo obmedzenie rýchlosti.
Kľúčové vlastnosti SearXNG
Žiadne logovanie dopytov
Vyhľadávania sa nikdy neukladajú ani nespájajú s vašou identitou, čím sa eliminuje profilovanie a sledovanie správania vlastné komerčným vyhľadávačom.
Viaczdrojová agregácia
Prehľadáva desiatky vyhľadávačov súčasne, čím znižuje zaujatosť výsledkov a poskytuje širšie pokrytie než ktorýkoľvek samostatný poskytovateľ.
Konfigurovateľné motory
Vyberte presne, ktorých poskytovateľov vyhľadávania chcete zahrnúť alebo vylúčiť, a prispôsobte tak zmes výsledkov vašim výskumným potrebám a preferenciám ochrany súkromia.
Kategória Hľadať
Vyhradené kategórie vyhľadávania pre web, obrázky, video, správy a špecializované zdroje udržiavajú výsledky relevantné pre typ obsahu, ktorý potrebujete.
Žiadne súbory cookie ani sledovanie
Funguje bez súborov cookie alebo sledovacích skriptov, vďaka čomu je vhodný pre výskum citlivý na súkromie a použitie v obmedzených prostrediach.
Prečo spustiť SearXNG na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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