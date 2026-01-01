Zľava až do výšky 69 % na Anki Sync Server Enhanced

Nasadenie vylepšeného Anki Sync Servera jedným kliknutím.

Vlastne hostovaný Anki synchronizačný server s viacpoužívateľskými účtami, automatickými zálohami a vstavaným webovým ovládacím panelom.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  /mes.
Vyberte si plán
30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie vylepšeného Anki Sync Servera jedným kliknutím.

Vyberte si VPS plán pre Anki Sync Server Enhanced

69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99 
5,49  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
10,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99 
21,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced je produkčne pripravený obraz Docker, ktorý hostí oficiálny synchronizačný protokol Anki na vašom vlastnom VPS, čo vám umožňuje synchronizovať balíčky kartičiek medzi počítačom, AnkiDroidom a AnkiMobile bez závislosti od AnkiWebu. Je postavený z oficiálneho zdroja Anki a automaticky sleduje každú upstream verziu.

Vlastné hostovanie udržiava každú kartičku, históriu prezerania a mediálny súbor pod vašou kontrolou. Podpora viacerých používateľov, plánované zálohy s voliteľným nahrávaním na S3, metriky Prometheus, fail2ban, obmedzenie rýchlosti a panel stavu sú dodávané v jednom kontajneri – nevyžaduje sa žiadna samostatná databáza ani externé služby.

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Kľúčové vlastnosti Anki Sync Server Enhanced

Viacužívateľská synchronizácia

Hostite až 99 nezávislých študentov na jednom VPS, každý s vlastnými prihlasovacími údajmi a izolovaným úložiskom zbierok.

Automatizované zálohy

Denné archívy celej zbierky s konfigurovateľným uchovávaním a voliteľným nahrávaním na S3, MinIO alebo Garage pre externé kópie.

Vstavaný ovládací panel

Webové rozhranie zobrazuje stav servera, veľkosť dát na používateľa, časy poslednej synchronizácie, históriu záloh a živé protokoly na prvý pohľad.

Prometheus metriky

Poskytuje prehľad o synchronizačných operáciách, mierach úspešnosti autentifikácie, objeme dát a dostupnosti pre panely Grafana a pipeliney upozornení.

Zosilnená bezpečnosť

Integrácia Fail2ban, obmedzenie rýchlosti požiadaviek a podpora hašovaných hesiel chránia váš koncový bod pred útokmi hrubou silou.

Prečo spustiť Anki Sync Server Enhanced na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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