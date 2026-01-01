Nasadenie vylepšeného Anki Sync Servera jedným kliknutím.
Vlastne hostovaný Anki synchronizačný server s viacpoužívateľskými účtami, automatickými zálohami a vstavaným webovým ovládacím panelom.
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S čím sa dá postaviť Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced je produkčne pripravený obraz Docker, ktorý hostí oficiálny synchronizačný protokol Anki na vašom vlastnom VPS, čo vám umožňuje synchronizovať balíčky kartičiek medzi počítačom, AnkiDroidom a AnkiMobile bez závislosti od AnkiWebu. Je postavený z oficiálneho zdroja Anki a automaticky sleduje každú upstream verziu.
Vlastné hostovanie udržiava každú kartičku, históriu prezerania a mediálny súbor pod vašou kontrolou. Podpora viacerých používateľov, plánované zálohy s voliteľným nahrávaním na S3, metriky Prometheus, fail2ban, obmedzenie rýchlosti a panel stavu sú dodávané v jednom kontajneri – nevyžaduje sa žiadna samostatná databáza ani externé služby.
Kľúčové vlastnosti Anki Sync Server Enhanced
Viacužívateľská synchronizácia
Hostite až 99 nezávislých študentov na jednom VPS, každý s vlastnými prihlasovacími údajmi a izolovaným úložiskom zbierok.
Automatizované zálohy
Denné archívy celej zbierky s konfigurovateľným uchovávaním a voliteľným nahrávaním na S3, MinIO alebo Garage pre externé kópie.
Vstavaný ovládací panel
Webové rozhranie zobrazuje stav servera, veľkosť dát na používateľa, časy poslednej synchronizácie, históriu záloh a živé protokoly na prvý pohľad.
Prometheus metriky
Poskytuje prehľad o synchronizačných operáciách, mierach úspešnosti autentifikácie, objeme dát a dostupnosti pre panely Grafana a pipeliney upozornení.
Zosilnená bezpečnosť
Integrácia Fail2ban, obmedzenie rýchlosti požiadaviek a podpora hašovaných hesiel chránia váš koncový bod pred útokmi hrubou silou.
Prečo spustiť Anki Sync Server Enhanced na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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