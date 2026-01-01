Nasaďte CommaFeed jednoklikovou inštaláciou.
Samo-hostená osobná čítačka RSS inšpirovaná službou Google Reader, s klávesovými skratkami, mobilnými aplikáciami a čistým rozložením s tromi panelmi
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S čím sa dá postaviť CommaFeed
CommaFeed je rýchla, ľahká osobná čítačka RSS výslovne modelovaná podľa pôvodného používateľského rozhrania Google Reader — trojpanelové rozloženie, klávesové skratky, okamžité označovanie kanálov, import/export OPML a zameranie na rýchlosť namiesto preplnenia funkciami. Je napísaný v Java/Quarkus, beží ako jeden samostatný binárny súbor a všetko ukladá do vstavanej databázy H2, takže celé nasadenie je jeden kontajner plus jeden zväzok.
Vlastné hostovanie CommaFeed na vašom VPS udržiava vaše odbery, stav prečítania a označené články na infraštruktúre, ktorú ovládate, namiesto toho, aby ste ich odovzdali čítačke kanálov SaaS. Natívne aplikácie pre Android a iOS sa pripájajú priamo k vašej inštancii prostredníctvom API, OPML vám umožňuje voľne migrovať medzi čítačkami kanálov a vstavaný plánovač obnovuje kanály na pozadí bez externých pracovníkov.
Kľúčové vlastnosti CommaFeed
Google Reader UI
Rozloženie s tromi panelmi so zoznamom kanálov, zoznamom položiek a zobrazením na čítanie – plus úplné klávesové skratky (j/k/v/m) pre rýchlu navigáciu, ktoré dlhoroční používatelia RSS okamžite rozpoznajú.
OPML import/export
Importujte a exportujte svoje odbery prostredníctvom štandardného OPML, aby ste si zachovali vlastníctvo svojich čitateľských návykov a mohli kedykoľvek zmeniť čítačky.
Natívne mobilné aplikácie
Bezplatné sprievodné aplikácie pre Android a iOS sa pripájajú k vašej samoobslužnej inštancii prostredníctvom API na čítanie na cestách bez vystavenia údajov tretej strane.
Vložená H2 databáza
Jednosúborová databáza H2 nepotrebuje samostatný databázový server – zálohujte si svoje dáta skopírovaním jedného priečinka a obnovte ich vrátením.
Aktualizácia kanála na pozadí
Vstavaný plánovač obnovuje tisíce kanálov na pozadí s adaptívnymi intervalmi, nevyžaduje Celery ani externých pracovníkov.
Prečo spustiť CommaFeed na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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