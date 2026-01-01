Nasaďte Defguard jedným kliknutím.
Open-source správa prístupu typu zero-trust s natívnou viacfaktorovou autentifikáciou WireGuard a vstavaným OpenID Connect.
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S čím sa dá postaviť Defguard
Defguard je platforma na správu prístupu s nulovou dôverou podnikovej úrovne postavená na WireGuard, jediné riešenie, ktoré pridáva skutočné viacfaktorové overovanie priamo do tunela VPN, namiesto toho, aby okolo neho obalilo samostatnú aplikačnú bránu. Základná komponenta, ktorá je súčasťou tejto šablóny, spúšťa webové rozhranie správy, poskytovateľa identity OpenID Connect, registráciu používateľov, konfiguráciu ACL a riadiacu rovinu gRPC, ktorá poháňa vzdialené brány a desktopových klientov.
Samohosting Defguardu na vašom vlastnom VPS udržiava používateľské adresáre, hardvérové kľúče, audítorské záznamy a podpisové kľúče OpenID úplne pod vašou kontrolou. Pridajte uzly brány Defguard kdekoľvek vo vašej sieti na ukončenie tunelov WireGuard, zatiaľ čo jadro zostáva jediným zdrojom pravdy pre identitu, zariadenia a prístupové politiky.
Kľúčové vlastnosti Defguard
WireGuard s Viacfaktorovou autentifikáciou (MFA)
Vynúťte druhé faktory TOTP, e-mailu alebo hardvérového kľúča priamo na každom pripojení WireGuard namiesto spoliehania sa na samostatnú prístupovú bránu.
Vstavané OpenID Connect
Integrovaný poskytovateľ identity OIDC umožňuje Defguardu vydávať SSO tokeny pre vaše ďalšie aplikácie bez nasadenia Keycloaku alebo poskytovateľa identity tretej strany.
Vzdialená registrácia používateľa
Zaregistrujte nových používateľov pomocou riadeného procesu registrácie, ktorý automaticky nastavuje heslá, zabezpečuje zariadenia a konfiguruje desktopového klienta.
ACLs a pravidlá brány firewall
Definujte segmentáciu siete a prístupové politiky pre jednotlivých používateľov, ktoré sa šíria do brán Linux a FreeBSD/OPNsense v reálnom čase.
LDAP a AD synchronizácia
Obojsmerná synchronizácia s Active Directory a LDAP udržiava používateľov, skupiny a členstvo v skupinách konzistentné naprieč systémami.
Zabezpečenie YubiKey
Poskytujte hardvérové kľúče Yubico pre SSH, GPG a OpenPGP priamo z konzoly na správu Defguard.
Prečo spustiť Defguard na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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