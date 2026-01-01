Nasaďte Shaarli jedným kliknutím.
Osobná, minimalistická, superrýchla služba na ukladanie záložiek, ktorá všetko ukladá v jedinej súborovej databáze – nevyžaduje SQL.
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S čím sa dá postaviť Shaarli
Shaarli je osobná, minimalistická služba na ukladanie záložiek navrhnutá ako samoobslužná náhrada za pôvodný del.icio.us. Každú záložku ukladá do jedného plochého súboru PHP — žiadny databázový server, žiadne migrácie, žiadne aktualizácie schémy — a vykresľuje čistý reverzno-chronologický kanál odkazov, poznámok a aktualizácií v štýle mikroblogu, ktoré môžete udržiavať verejné, súkromné alebo ich kombinovať podľa položky.
Samoobslužné hostovanie Shaarli na vašom VPS vám poskytuje súkromný archív odkazov pod vašou vlastnou doménou, RSS/Atom kanál vašich zdieľaní, systém poznámok kompatibilný s Markdown a bookmarklet plus mobilné API, ktoré premenia akýkoľvek prehliadač alebo aplikáciu na cieľ uloženia jedným kliknutím. Celý systém je jeden PHP kontajner s JSON súborom, ktorý ho podporuje — zálohy sú kópiou jedného súboru.
Kľúčové vlastnosti Shaarli
Úložisko plochých súborov
Záložky sa nachádzajú v jedinom dátovom úložisku PHP bez databázového servera, ktorý by bolo potrebné inštalovať, ladiť alebo zálohovať – skopírujte súbor a máte svoj archív.
Chronologicky obrátený prúd
Každá záložka, poznámka alebo príspevok z mikroblogu sa objaví v jednej prehľadnej časovej osi s tagmi, fulltextovým vyhľadávaním a ovládaním súkromia pre každý odkaz.
RSS a Atom kanály
Vstavané RSS a Atom kanály premenia váš Shaarli na verejný blog odkazov alebo súkromný zdroj čítačky kanálov – funguje s každou aplikáciou čítačky.
Bookmarklet a REST API
Ukladajte odkazy z ľubovoľného prehliadača pomocou pribaleného bookmarkletu, alebo posielajte z mobilných a desktopových aplikácií pomocou typizovaného REST API.
Poznámky v Markdown
Píšte dlhšie poznámky a mikroblogové príspevky v Markdown popri záložkách, s voliteľnou verejnou viditeľnosťou na zdieľanie.
Nízka náročnosť
Samostatný PHP kontajner bez databázového servera funguje pohodlne na najmenších VPS plánoch bez toho, aby konkuroval iným aplikáciám o zdroje.
Prečo spustiť Shaarli na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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