Nasadenie AppFlowy inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source pracovný priestor zameraný na ochranu súkromia, ktorý kombinuje poznámky, wiki, databázy a správu projektov ako alternatíva k Notion.
Vyberte si VPS plán pre AppFlowy
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť AppFlowy
AppFlowy je open-source platforma na zvýšenie produktivity, vybudovaná ako alternatíva k Notion rešpektujúca súkromie, kombinujúca flexibilný editor založený na blokoch, zobrazenia databáz a asistenciu pri písaní poháňanú AI v jednom kolaboratívnom pracovnom priestore. Postavená na Flutter a Rust, poskytuje natívny výkon naprieč desktopom, mobilom a webom, pričom všetky dáta zostávajú pod vašou kontrolou.
Vlastné hostovanie AppFlowy eliminuje poplatky za predplatné na používateľa, odstraňuje prístup tretích strán k citlivým dokumentom a poskytuje neobmedzené pracovné priestory a používateľov za fixné náklady na infraštruktúru. Táto šablóna nasadzuje kompletný cloudový stack AppFlowy — webový klient, API backend, autentifikáciu, objektové úložisko a databázu — pripravený na pripojenie z natívnych desktopových a mobilných aplikácií AppFlowy.
Kľúčové vlastnosti AppFlowy
Blokový editor
Vytvárajte bohaté dokumenty s textom, obrázkami, vloženým obsahom a médiami pomocou intuitívneho blokového editora, ktorý funguje konzistentne naprieč počítačmi, mobilnými zariadeniami a webom bez rozdielov vo funkciách medzi platformami.
Flexibilné databázové zobrazenia
Prezerajte a spravujte rovnaké dáta ako tabuľku, Kanban tabuľu, kalendár alebo galériu, čo dáva rôznym členom tímu rozloženie, ktoré vyhovuje ich pracovnému postupu bez duplikovania informácií.
AI asistencia pri písaní
Generujte, sumarizujte a spresňujte obsah priamo v dokumentoch pomocou vstavaných funkcií AI, ktoré sa pripájajú k externému poskytovateľovi (napríklad OpenAI alebo Azure OpenAI) nakonfigurovanému prostredníctvom kľúča API – údaje spracováva tento poskytovateľ.
Spolupráca v reálnom čase
Pracujte súčasne s kolegami pomocou bezkonfliktnej synchronizácie, aby viacerí ľudia mohli upravovať ten istý dokument bez vzájomného prepisovania zmien.
Úplné vlastníctvo údajov
Všetky dokumenty, databázy a prílohy súborov sú uložené na vašej vlastnej infraštruktúre bez viazanosti na dodávateľa, čo zaisťuje súlad s predpismi o ochrane údajov a úplnú kontrolu nad uchovávaním.
Prečo spustiť AppFlowy na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.