Nasadiť AFFiNE inštaláciou jedným kliknutím.
Komplexný open-source pracovný priestor kombinujúci dokumenty, nástenky a databázy s podporou AI.
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S čím sa dá postaviť AFFiNE
AFFiNE je open-source „KnowledgeOS“, ktorý odstraňuje bariéry medzi dokumentáciou, vizuálnou spoluprácou a organizáciou dát. Používatelia môžu písať štruktúrované dokumenty, skicovať na nekonečných bielych tabuliach a udržiavať organizované databázy – všetko v rámci rovnakého pracovného priestoru – bez prepínania medzi samostatnými nástrojmi pre každú úlohu.
Postavený na architektúre s prioritou lokálneho ukladania a zameraním na súkromie, AFFiNE uchováva vaše vedomosti na infraštruktúre, ktorú ovládate. Asistencia AI je integrovaná v celom systéme a pomáha pri písaní, kreslení a plánovaní naprieč všetkými typmi obsahu. Toto nasadenie zahŕňa PostgreSQL s rozšírením pgvector pre pokročilé vyhľadávanie, Redis pre funkcie v reálnom čase a automatizovanú migráciu databáz pre spoľahlivé aktualizácie.
Kľúčové vlastnosti AFFiNE
Zjednotený pracovný priestor
Kombinuje dokumenty, tabule a databázy na jednej platforme, aby ste sa mohli pohybovať medzi písaním, skicovaním a organizovaním údajov bez prepínania kontextu medzi samostatnými aplikáciami.
Biele tabule s nekonečným plátnom
Voľné tabule s nástrojmi na kreslenie, vytváranie diagramov a lepiacimi poznámkami poskytujú tímom vizuálny priestor na brainstorming a dizajnérsku prácu popri štruktúrovaných dokumentoch.
Asistencia s využitím AI
AI je integrovaná naprieč všetkými typmi obsahu na pomoc s písaním, sumarizáciou a generovaním obsahu, čím sa znižuje réžia produkcie vysokokvalitných znalostných artefaktov.
Štruktúrované databázy
Organizujte informácie v prispôsobiteľných zobrazeniach databázy s možnosťami filtrovania a dopytovania, čím sa eliminuje potreba samostatných tabuľkových nástrojov v rámci toho istého pracovného priestoru.
Spolupráca v reálnom čase
Bezkonfliktná synchronizácia umožňuje viacerým členom tímu upravovať dokumenty a biele tabule súčasne, pričom zmeny sa okamžite prejavia na všetkých pripojených zariadeniach.
Prečo spustiť AFFiNE na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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