Nasadenie BentoPDF jedným kliknutím.
Prehliadačová sada nástrojov PDF s prioritou súkromia na zlučovanie, rozdeľovanie, konvertovanie a zabezpečenie súborov PDF bez nahrávania súborov kamkoľvek.
Vyberte si VPS plán pre BentoPDF
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť BentoPDF
BentoPDF je súprava nástrojov PDF zameraná na ochranu súkromia, ktorá spracováva dokumenty výhradne v prehliadači používateľa — súbory nikdy neopustia klientsky počítač ani sa nedotknú externého servera. Nahrádza viacero online služieb PDF jediným samoobslužným rozhraním pokrývajúcim zlučovanie, rozdeľovanie, zmenu poradia strán, otáčanie, konverziu obrázkov, OCR, kompresiu, ochranu heslom, vodoznaky, hlavičky a päty a úpravu metadát.
Pre tímy a organizácie, ktoré pracujú s citlivými dokumentmi — zmluvy, finančné výkazy, právne dokumenty — samoobslužné hostovanie BentoPDF eliminuje riziko narušenia súkromia pri nahrávaní dôverných súborov do komerčných služieb PDF, ktoré môžu uchovávať kópie alebo zaznamenávať používanie. Pretože všetko spracovanie prebieha na strane klienta, VPS slúži len ako webové rozhranie, čím udržuje minimálne požiadavky na zdroje servera a zároveň zabezpečuje, že dokumenty zostanú plne súkromné.
Kľúčové vlastnosti BentoPDF
Spracovanie na strane klienta
Všetka manipulácia s PDF prebieha v prehliadači používateľa — dokumenty sa nikdy nenahrávajú na server, takže ani hostiteľský počítač nikdy nevidí obsah súboru.
Zlúčiť, rozdeliť a zmeniť poradie
Skombinujte viacero súborov PDF, rozdeľte ich na jednotlivé strany alebo sekcie a presúvajte strany do presného poradia, aké potrebujete, v priebehu niekoľkých sekúnd.
Integrované OCR
Konvertujte naskenované súbory PDF založené na obrázkoch na plne prehľadávateľné, voliteľné textové dokumenty bez odosielania súborov službe rozpoznávania tretích strán.
Zabezpečenie dokumentov
Pridajte ochranu heslom, šifrovanie a vodoznaky k citlivým súborom PDF pred distribúciou, alebo odstráňte obmedzenia zo súborov PDF, ktoré vlastníte, aby ste znovu získali prístup na úpravu.
Konverzia formátu
Konvertujte obrázky do PDF, exportujte stránky ako obrázky a transformujte Markdown s diagramami Mermaid do formátovaných PDF – všetko z rovnakého rozhrania.
Prečo spustiť BentoPDF na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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