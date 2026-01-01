Zľava až do výšky 69 % na BentoPDF

Nasadenie BentoPDF jedným kliknutím.

Prehliadačová sada nástrojov PDF s prioritou súkromia na zlučovanie, rozdeľovanie, konvertovanie a zabezpečenie súborov PDF bez nahrávania súborov kamkoľvek.

Spustite svoju aplikáciu okamžite
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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49  € /mes.
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30-dňová záruka vrátenia peňazí
Nasadenie BentoPDF jedným kliknutím.

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69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť BentoPDF

BentoPDF je súprava nástrojov PDF zameraná na ochranu súkromia, ktorá spracováva dokumenty výhradne v prehliadači používateľa — súbory nikdy neopustia klientsky počítač ani sa nedotknú externého servera. Nahrádza viacero online služieb PDF jediným samoobslužným rozhraním pokrývajúcim zlučovanie, rozdeľovanie, zmenu poradia strán, otáčanie, konverziu obrázkov, OCR, kompresiu, ochranu heslom, vodoznaky, hlavičky a päty a úpravu metadát.

Pre tímy a organizácie, ktoré pracujú s citlivými dokumentmi — zmluvy, finančné výkazy, právne dokumenty — samoobslužné hostovanie BentoPDF eliminuje riziko narušenia súkromia pri nahrávaní dôverných súborov do komerčných služieb PDF, ktoré môžu uchovávať kópie alebo zaznamenávať používanie. Pretože všetko spracovanie prebieha na strane klienta, VPS slúži len ako webové rozhranie, čím udržuje minimálne požiadavky na zdroje servera a zároveň zabezpečuje, že dokumenty zostanú plne súkromné.

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Kľúčové vlastnosti BentoPDF

Spracovanie na strane klienta

Všetka manipulácia s PDF prebieha v prehliadači používateľa — dokumenty sa nikdy nenahrávajú na server, takže ani hostiteľský počítač nikdy nevidí obsah súboru.

Zlúčiť, rozdeliť a zmeniť poradie

Skombinujte viacero súborov PDF, rozdeľte ich na jednotlivé strany alebo sekcie a presúvajte strany do presného poradia, aké potrebujete, v priebehu niekoľkých sekúnd.

Integrované OCR

Konvertujte naskenované súbory PDF založené na obrázkoch na plne prehľadávateľné, voliteľné textové dokumenty bez odosielania súborov službe rozpoznávania tretích strán.

Zabezpečenie dokumentov

Pridajte ochranu heslom, šifrovanie a vodoznaky k citlivým súborom PDF pred distribúciou, alebo odstráňte obmedzenia zo súborov PDF, ktoré vlastníte, aby ste znovu získali prístup na úpravu.

Konverzia formátu

Konvertujte obrázky do PDF, exportujte stránky ako obrázky a transformujte Markdown s diagramami Mermaid do formátovaných PDF – všetko z rovnakého rozhrania.

Prečo spustiť BentoPDF na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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