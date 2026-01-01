Nasadiť BeaverHabits jedným kliknutím.
Minimalistický sledovač návykov s vlastnou inštaláciou, zameraný na denné zaznamenávanie a udržiavanie sérií, bez cieľov a zložitosti.
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S čím sa dá postaviť BeaverHabits
BeaverHabits je minimalistická samoobslužná aplikácia na sledovanie návykov inšpirovaná metodikou „neprerušte reťazec“. Na rozdiel od aplikácií na návyky zameraných na ciele sa BeaverHabits zameriava výlučne na rituál – označovanie splnených návykov, udržiavanie sérií a vizualizáciu konzistencie v priebehu času bez kognitívnej záťaže cieľov, míľnikov alebo skóre.
Samoobslužné hostovanie BeaverHabits na vašom VPS udržuje vaše osobné údaje o rutine súkromné, bez poplatkov za predplatné a bez synchronizačných služieb tretích strán. Aplikácia ukladá všetky údaje do lokálnej databázy SQLite a podporuje viacpoužívateľské účty, inštaláciu iOS PWA, filtrovanie značiek, denné poznámky, REST API a integrácie s Home Assistant, Apple Shortcuts a Stream Deck.
Kľúčové vlastnosti BeaverHabits
Mriežka dennej kontroly
Kalendárová mriežka pre každý návyk na prvý pohľad zobrazuje neprerušené série a prerušenia, vďaka čomu je ľahké sledovať dennú konzistenciu a motivujúce ju udržiavať.
Filtrovanie štítkov
Zoskupujte a filtrujte návyky podľa značiek pre cielené zobrazenia – pozrite si len ranné rutiny, zdravotné návyky alebo akúkoľvek vlastnú kategóriu.
Denné poznámky
Pridajte až 1024 znakov poznámok ku každému zvyku každý deň na zaznamenanie kontextu, pozorovaní alebo dôvodov vynechania.
Prístup k REST API
Dotazujte a aktualizujte údaje o návykoch programovo, čo umožňuje automatizáciu pomocou Apple Shortcuts, Home Assistant a Stream Deck prostredníctvom HabitDeck.
Podpora iOS PWA
Nainštalujte si BeaverHabits ako aplikáciu na domovskú obrazovku na iPhone a iPad pre natívny zážitok z prihlasovania bez stiahnutia z App Store.
Prečo spustiť BeaverHabits na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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