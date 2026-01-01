Nasaďte Jitsu jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma zákazníckych údajov, ktorá zachytáva produktové udalosti a streamuje ich do vášho skladu, marketingových nástrojov a API v reálnom čase.
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S čím sa dá postaviť Jitsu
Jitsu je open-source platforma zákazníckych dát vytvorená pre inžinierov ako samo-hostovaná alternatíva k Segmentu. Zachycuje udalosti produktov a webových stránok prostredníctvom natívnych SDK, spracováva ich pomocou bezserverových JavaScript funkcií a preposiela výsledky do dátových skladov, marketingových nástrojov a vlastných HTTP koncových bodov s latenciou pod jednu sekundu.
Samo-hostovanie Jitsu na vašom VPS udržiava každú dátovú záťaž udalosti, identifikátor zákazníka a konfiguráciu pipeline na vašej vlastnej infraštruktúre — žiadne ceny za udalosť, žiadne limity MTU a žiadne viazanie na dodávateľa. Toto nasadenie spája kompletnú pipeline udalostí Jitsu (konzola, ingest, rotor a bulker) spolu s PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB a Redpanda, čím vám poskytuje CDP pripravené na produkciu v jedinom Compose stacku.
Kľúčové vlastnosti Jitsu
Streamovanie udalostí v reálnom čase
Preposiela zachytené udalosti do dátových skladov a SaaS destinácií v priebehu sekúnd, čím poháňa živé dashboardy, publiká a produktovú analytiku.
Natívne skladové destinácie
Načítava udalosti priamo do Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres a S3 so zabudovanou správou schém – nie je potrebný žiadny samostatný nástroj ETL.
Funkcie JavaScriptu
Filtrujte, obohaťte a pretvarujte udalosti pomocou vlastných funkcií JavaScriptu, ktoré bežia na strane servera predtým, ako udalosti dorazia do cieľov.
Zdrojové konektory
Načítajte dáta z databáz, rozhraní API SaaS a súborov pomocou konektorov Singer a Airbyte na dávkové spracovanie popri dátových tokoch v reálnom čase.
Úložisko používateľského profilu
Udržiavanie jednotných profilov návštevníkov a používateľov v MongoDB pre riešenie identity naprieč zariadeniami, segmentáciu a personalizáciu.
Samostatne hostované súkromie
Uchovávajte údaje o zákazníckych udalostiach, identifikátory a PII vo vašom vlastnom VPS – Jitsu nikdy neodosiela dáta domov a nepridáva žiadnych dodávateľov tretích strán do vášho dátového potrubia.
Prečo spustiť Jitsu na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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