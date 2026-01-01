Nasadiť Ackee inštaláciou jedným kliknutím.
Samoobslužná, na súkromie zameraná analytika webových stránok, ktorá sleduje návštevníkov bez ohrozenia ich osobných údajov.
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S čím sa dá postaviť Ackee
Ackee je open-source analytická platforma založená na Node.js, ktorá beží výhradne na vašom vlastnom serveri. Využíva viacstupňový proces anonymizácie na odstránenie osobných identifikačných údajov z dát návštevníkov, pričom stále poskytuje zmysluplné prehľady o zobrazeniach stránok, odkazujúcich stránkach, trvaní relácií a typoch zariadení.
Na rozdiel od tradičných analytických služieb, ktoré ukladajú dáta vašich návštevníkov na infraštruktúre tretích strán, vám Ackee dáva úplné vlastníctvo vašich dát o návštevnosti. Jeho minimalistické rozhranie a centralizované GraphQL API umožňujú jednoducho monitorovať viacero webových stránok a integrovať analytické dáta do vlastných dashboardov alebo reportovacích systémov – bez bannerov súborov cookie alebo problémov s GDPR.
Kľúčové vlastnosti Ackee
Súkromie už v návrhu
Viacstupňová anonymizácia odstraňuje osobne identifikovateľné informácie pred uložením, aby ste mohli zbierať užitočné poznatky – čo môže pomôcť znížiť potrebu bannerov súborov cookie alebo zjednodušiť súlad v závislosti od jurisdikcie a konfigurácie.
Neobmedzené domény
Monitorujte toľko webových stránok a aplikácií, koľko potrebujete, z jedného ovládacieho panela, bez cenových úrovní za jednotlivé stránky alebo limitov založených na prevádzke.
GraphQL API
Centralizované GraphQL API vám umožňuje programovo sťahovať analytické údaje do vlastných ovládacích panelov, prehľadov alebo nástrojov tretích strán bez toho, aby ste boli viazaní na vstavané používateľské rozhranie.
Nenáročný sledovací skript
Sledovací kód má minimálny vplyv na výkon vašich stránok, čím sa predíde penalizáciám za rýchlosť stránky spojeným s ťažšími komerčnými analytickými knižnicami.
Vlastné sledovanie udalostí
Sledujte konkrétne interakcie používateľov nad rámec zobrazení stránok, vďaka čomu získate prehľad o konverziách, kliknutiach na tlačidlá a ďalších zmysluplných akciách na vašich stránkach.
Prečo spustiť Ackee na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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