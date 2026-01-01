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Samoobslužná, na súkromie zameraná analytika webových stránok, ktorá sleduje návštevníkov bez ohrozenia ich osobných údajov.

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5,49  € /mes.
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KVM 1
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
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7,99  € /mes.
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Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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35,99  €
10,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
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RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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21,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Ackee

Ackee je open-source analytická platforma založená na Node.js, ktorá beží výhradne na vašom vlastnom serveri. Využíva viacstupňový proces anonymizácie na odstránenie osobných identifikačných údajov z dát návštevníkov, pričom stále poskytuje zmysluplné prehľady o zobrazeniach stránok, odkazujúcich stránkach, trvaní relácií a typoch zariadení.

Na rozdiel od tradičných analytických služieb, ktoré ukladajú dáta vašich návštevníkov na infraštruktúre tretích strán, vám Ackee dáva úplné vlastníctvo vašich dát o návštevnosti. Jeho minimalistické rozhranie a centralizované GraphQL API umožňujú jednoducho monitorovať viacero webových stránok a integrovať analytické dáta do vlastných dashboardov alebo reportovacích systémov – bez bannerov súborov cookie alebo problémov s GDPR.

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Kľúčové vlastnosti Ackee

Súkromie už v návrhu

Viacstupňová anonymizácia odstraňuje osobne identifikovateľné informácie pred uložením, aby ste mohli zbierať užitočné poznatky – čo môže pomôcť znížiť potrebu bannerov súborov cookie alebo zjednodušiť súlad v závislosti od jurisdikcie a konfigurácie.

Neobmedzené domény

Monitorujte toľko webových stránok a aplikácií, koľko potrebujete, z jedného ovládacieho panela, bez cenových úrovní za jednotlivé stránky alebo limitov založených na prevádzke.

GraphQL API

Centralizované GraphQL API vám umožňuje programovo sťahovať analytické údaje do vlastných ovládacích panelov, prehľadov alebo nástrojov tretích strán bez toho, aby ste boli viazaní na vstavané používateľské rozhranie.

Nenáročný sledovací skript

Sledovací kód má minimálny vplyv na výkon vašich stránok, čím sa predíde penalizáciám za rýchlosť stránky spojeným s ťažšími komerčnými analytickými knižnicami.

Vlastné sledovanie udalostí

Sledujte konkrétne interakcie používateľov nad rámec zobrazení stránok, vďaka čomu získate prehľad o konverziách, kliknutiach na tlačidlá a ďalších zmysluplných akciách na vašich stránkach.

Prečo spustiť Ackee na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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