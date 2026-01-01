Zľava až do výšky 69 % na Apache Superset

Nasadenie Apache Superset inštaláciou jedným kliknutím.

Moderná open-source platforma business intelligence na vytváranie interaktívnych dashboardov, preskúmavanie súborov údajov a spúšťanie SQL analýz naprieč 40+ databázami.

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5,49  € /mes.
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Nasadenie Apache Superset inštaláciou jedným kliknutím.

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KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
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RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
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64 % zľava
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21,99  €
7,99  € /mes.
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Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
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Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
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10,99  € /mes.
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Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
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Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
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KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache Superset

Apache Superset je platforma business intelligence pripravená pre podniky, ktorá sprístupňuje prieskum dát používateľom na každej technickej úrovni. Analytici získajú bezkódové rozhranie drag-and-drop na vytváranie grafov a dashboardov, zatiaľ čo inžinieri získajú SQL Lab — plnohodnotné SQL IDE s históriou dotazov, uloženými dotazmi a exportom výsledkov. Superset sa pripája k viac ako 40 SQL databázam a dátovým skladom prostredníctvom SQLAlchemy, čím poskytuje jednotnú analytickú vrstvu naprieč celým vaším dátovým zásobníkom.

Vlastné hostovanie Supersetu na vašom VPS znamená neobmedzený počet používateľov, neobmedzené dátové zdroje a žiadne licencovanie na používateľa. Obchodné dáta zostávajú vo vašej infraštruktúre, spĺňajúc požiadavky na súlad, zatiaľ čo PostgreSQL a Redis — zahrnuté v tejto šablóne — zabezpečujú ukladanie metadát a kešovanie dotazov pre výkon pripravený na produkciu.

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Kľúčové vlastnosti Apache Superset

Bohatá knižnica vizualizácií

Vyberte si z desiatok typov grafov – stĺpcové grafy, čiarové grafy, bodové grafy, geopriestorové mapy a ďalšie – na jasné zobrazenie vašich údajov.

SQL Lab IDE

Píšte a spúšťajte SQL dopyty so zvýrazňovaním syntaxe, históriou dopytov a exportom výsledkov — premosťujúc bezkódové dashboardy a pokročilú prácu s dátami.

40+ databázových konektorov

Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift a desiatkam ďalších prostredníctvom jednotnej vrstvy konektorov založenej na SQLAlchemy.

Interaktívne dashboardy

Vytvárajte dashboardy s krížovými filtrami, prehľadávacou navigáciou a plánovanými e-mailovými reportmi, aby zainteresované strany mali vždy aktuálne informácie.

Riadenie prístupu na základe rolí

Priraďte podrobné povolenia k súborom údajov, dashboardom a zdrojom údajov, aby každý tím videl len to, k čomu má oprávnený prístup.

Prečo spustiť Apache Superset na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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