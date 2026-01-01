Nasadenie Apache Superset inštaláciou jedným kliknutím.
Moderná open-source platforma business intelligence na vytváranie interaktívnych dashboardov, preskúmavanie súborov údajov a spúšťanie SQL analýz naprieč 40+ databázami.
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S čím sa dá postaviť Apache Superset
Apache Superset je platforma business intelligence pripravená pre podniky, ktorá sprístupňuje prieskum dát používateľom na každej technickej úrovni. Analytici získajú bezkódové rozhranie drag-and-drop na vytváranie grafov a dashboardov, zatiaľ čo inžinieri získajú SQL Lab — plnohodnotné SQL IDE s históriou dotazov, uloženými dotazmi a exportom výsledkov. Superset sa pripája k viac ako 40 SQL databázam a dátovým skladom prostredníctvom SQLAlchemy, čím poskytuje jednotnú analytickú vrstvu naprieč celým vaším dátovým zásobníkom.
Vlastné hostovanie Supersetu na vašom VPS znamená neobmedzený počet používateľov, neobmedzené dátové zdroje a žiadne licencovanie na používateľa. Obchodné dáta zostávajú vo vašej infraštruktúre, spĺňajúc požiadavky na súlad, zatiaľ čo PostgreSQL a Redis — zahrnuté v tejto šablóne — zabezpečujú ukladanie metadát a kešovanie dotazov pre výkon pripravený na produkciu.
Kľúčové vlastnosti Apache Superset
Bohatá knižnica vizualizácií
Vyberte si z desiatok typov grafov – stĺpcové grafy, čiarové grafy, bodové grafy, geopriestorové mapy a ďalšie – na jasné zobrazenie vašich údajov.
SQL Lab IDE
Píšte a spúšťajte SQL dopyty so zvýrazňovaním syntaxe, históriou dopytov a exportom výsledkov — premosťujúc bezkódové dashboardy a pokročilú prácu s dátami.
40+ databázových konektorov
Pripojte sa k PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift a desiatkam ďalších prostredníctvom jednotnej vrstvy konektorov založenej na SQLAlchemy.
Interaktívne dashboardy
Vytvárajte dashboardy s krížovými filtrami, prehľadávacou navigáciou a plánovanými e-mailovými reportmi, aby zainteresované strany mali vždy aktuálne informácie.
Riadenie prístupu na základe rolí
Priraďte podrobné povolenia k súborom údajov, dashboardom a zdrojom údajov, aby každý tím videl len to, k čomu má oprávnený prístup.
Prečo spustiť Apache Superset na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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