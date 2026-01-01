Zľava až do výšky 69 % na Apache DevLake

Nasadiť Apache DevLake jednoklikovou inštaláciou.

Open-source platforma, ktorá agreguje dáta zo 60+ vývojárskych nástrojov na výpočet metrík DORA a vizualizáciu výkonnosti inžinierskeho tímu.

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Nasadiť Apache DevLake jednoklikovou inštaláciou.

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Počet mesiacov, ktoré získate za 131,76 €: 24 (bežná cena 431,76 €). Obnovenie za 11,99 €/mes.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,76 €: 24 (bežná cena 527,76 €). Obnovenie za 14,99 €/mes.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 263,76 €: 24 (bežná cena 863,76 €). Obnovenie za 27,99 €/mes.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 527,76 €: 24 (bežná cena 1.559,76 €). Obnovenie za 49,99 €/mes.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache DevLake

Apache DevLake je open-source platforma pre inžiniersku analytiku, ktorá konsoliduje dáta zo systémov na sledovanie problémov, hostiteľov zdrojového kódu, CI/CD pipeline a nástrojov na správu incidentov do jednotného dátového jazera. Tímy pripájajú GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty a desiatky ďalších zdrojov na automatický výpočet metrík DORA – frekvencia nasadenia, dodacia lehota zmien, miera zlyhania zmien a priemerný čas na obnovu – spolu s dashboardmi Grafana, ktoré vizualizujú výkon tímu v priebehu času.

Vlastné hostovanie DevLake udržiava všetky inžinierske telemetrické a integračné poverenia na infraštruktúre, ktorú ovládate. Každý API token a OAuth pripojenie je šifrované v pokoji pomocou kľúča, ktorý vlastníte, a všetky metriky sú uložené v databáze MySQL na vašom serveri – žiadne dáta neopúšťajú vaše prostredie k analytickej službe tretej strany.

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Kľúčové vlastnosti Apache DevLake

Metriky DORA

Automaticky vypočítajte frekvenciu nasadenia, čas potrebný na zmeny, mieru zlyhania zmien a priemerný čas na obnovu z pripojených nástrojov – nevyžaduje sa žiadny manuálny zber údajov.

Predpripravené nástenky

Predpripravené dashboardy Grafana vizualizujú metriky DORA, čas cyklu PR, vek chýb a stav pipeline nasadenia bez akejkoľvek konfigurácie po nastavení.

60+ pluginov dátových zdrojov

Predpripravené konektory pre GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube a ďalšie prinášajú všetky inžinierske dáta na jedno miesto.

Vlastné SQL metriky

Dotazujte sa na normalizované dátové jazero pomocou čistého SQL na definovanie tímovo špecifických metrík, filtrov a vlastných dashboardov nad rámec vstavaných zobrazení DORA.

Šifrované úložisko prihlasovacích údajov

Všetky tokeny API a kľúče OAuth sú šifrované v pokoji pomocou automaticky generovaného kľúča uloženého výhradne vo vašej vlastnej hostovanej databáze MySQL.

Prečo spustiť Apache DevLake na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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