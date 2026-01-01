Nasadiť Apache DevLake jednoklikovou inštaláciou.
Open-source platforma, ktorá agreguje dáta zo 60+ vývojárskych nástrojov na výpočet metrík DORA a vizualizáciu výkonnosti inžinierskeho tímu.
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S čím sa dá postaviť Apache DevLake
Apache DevLake je open-source platforma pre inžiniersku analytiku, ktorá konsoliduje dáta zo systémov na sledovanie problémov, hostiteľov zdrojového kódu, CI/CD pipeline a nástrojov na správu incidentov do jednotného dátového jazera. Tímy pripájajú GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty a desiatky ďalších zdrojov na automatický výpočet metrík DORA – frekvencia nasadenia, dodacia lehota zmien, miera zlyhania zmien a priemerný čas na obnovu – spolu s dashboardmi Grafana, ktoré vizualizujú výkon tímu v priebehu času.
Vlastné hostovanie DevLake udržiava všetky inžinierske telemetrické a integračné poverenia na infraštruktúre, ktorú ovládate. Každý API token a OAuth pripojenie je šifrované v pokoji pomocou kľúča, ktorý vlastníte, a všetky metriky sú uložené v databáze MySQL na vašom serveri – žiadne dáta neopúšťajú vaše prostredie k analytickej službe tretej strany.
Kľúčové vlastnosti Apache DevLake
Metriky DORA
Automaticky vypočítajte frekvenciu nasadenia, čas potrebný na zmeny, mieru zlyhania zmien a priemerný čas na obnovu z pripojených nástrojov – nevyžaduje sa žiadny manuálny zber údajov.
Predpripravené nástenky
Predpripravené dashboardy Grafana vizualizujú metriky DORA, čas cyklu PR, vek chýb a stav pipeline nasadenia bez akejkoľvek konfigurácie po nastavení.
60+ pluginov dátových zdrojov
Predpripravené konektory pre GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube a ďalšie prinášajú všetky inžinierske dáta na jedno miesto.
Vlastné SQL metriky
Dotazujte sa na normalizované dátové jazero pomocou čistého SQL na definovanie tímovo špecifických metrík, filtrov a vlastných dashboardov nad rámec vstavaných zobrazení DORA.
Šifrované úložisko prihlasovacích údajov
Všetky tokeny API a kľúče OAuth sú šifrované v pokoji pomocou automaticky generovaného kľúča uloženého výhradne vo vašej vlastnej hostovanej databáze MySQL.
Prečo spustiť Apache DevLake na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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