Zľava až do výšky 69 % na Meteroid

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Open-source cenová a fakturačná infraštruktúra pre SaaS – predplatné, meranie spotreby, fakturácia a analytika príjmov.

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VPS spravované umelou inteligenciou
5,49/mes.
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Nasadiť Meteroid inštaláciou na jedno kliknutie.

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69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
65 % zľava
KVM 2
21,99
7,79/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Meteroid

Meteroid je open-source fakturačná platforma vytvorená pre moderné SaaS spoločnosti, ktoré potrebujú plnú kontrolu nad tým, ako stanovujú ceny, merajú a fakturujú svojim zákazníkom. Spravuje predplatné, ceny založené na spotrebe, hybridné plány, bezplatné skúšobné verzie, kupóny a zachovanie starých podmienok prostredníctvom jednotného API a administrátorského UI, čím eliminuje potrebu spájať Stripe Billing, službu merania a vlastnú fakturačnú vrstvu.

Vlastné hostovanie Meteroidu uchováva zákaznícke dáta, cenovú logiku a záznamy o príjmoch vo vašom vlastnom VPS, bez poplatkov za udalosť od externých poskytovateľov fakturačných služieb. Nasadenie zahŕňa PostgreSQL, ClickHouse pre analýzu merania vysokého objemu a Redpandu pre streamovanie udalostí.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Meteroid

Správa predplatného

Spravujte opakované plány, bezplatné skúšobné verzie, upgrady, downgrady a pôvodné ceny prostredníctvom jedného administrátorského UI a REST API.

Meranie na základe používania

Streamujte produktové udalosti do ClickHouse a fakturujte na základe meraných dimenzií, ako sú volania API, miesta alebo úložisko, s príjmom dát v zlomkoch sekundy.

Automatizovaná fakturácia

Generujte faktúry s presným pomerovým výpočtom v každom fakturačnom cykle a doručujte ich prostredníctvom webhookov alebo následným platobným procesorom.

Hybridné cenové modely

Kombinujte paušálne poplatky, poplatky za miesto, stupňované využitie a jednorazové položky v rovnakom pláne bez vlastného fakturačného kódu.

Analytika príjmov

Sledujte MRR, odliv, expanziu a udržanie kohorty pomocou vstavaných dashboardov poháňaných vašimi aktuálnymi fakturačnými údajmi.

Otvorené REST a gRPC API

Integrujte Meteroid do vášho produktu s prvotriednymi rozhraniami REST a gRPC API a vyhnite sa závislosti na uzavretom dodávateľovi fakturácie.

Prečo spustiť Meteroid na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

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