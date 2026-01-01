Nasadiť Meteroid inštaláciou na jedno kliknutie.
Open-source cenová a fakturačná infraštruktúra pre SaaS – predplatné, meranie spotreby, fakturácia a analytika príjmov.
Vyberte si VPS plán pre Meteroid
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Meteroid
Meteroid je open-source fakturačná platforma vytvorená pre moderné SaaS spoločnosti, ktoré potrebujú plnú kontrolu nad tým, ako stanovujú ceny, merajú a fakturujú svojim zákazníkom. Spravuje predplatné, ceny založené na spotrebe, hybridné plány, bezplatné skúšobné verzie, kupóny a zachovanie starých podmienok prostredníctvom jednotného API a administrátorského UI, čím eliminuje potrebu spájať Stripe Billing, službu merania a vlastnú fakturačnú vrstvu.
Vlastné hostovanie Meteroidu uchováva zákaznícke dáta, cenovú logiku a záznamy o príjmoch vo vašom vlastnom VPS, bez poplatkov za udalosť od externých poskytovateľov fakturačných služieb. Nasadenie zahŕňa PostgreSQL, ClickHouse pre analýzu merania vysokého objemu a Redpandu pre streamovanie udalostí.
Kľúčové vlastnosti Meteroid
Správa predplatného
Spravujte opakované plány, bezplatné skúšobné verzie, upgrady, downgrady a pôvodné ceny prostredníctvom jedného administrátorského UI a REST API.
Meranie na základe používania
Streamujte produktové udalosti do ClickHouse a fakturujte na základe meraných dimenzií, ako sú volania API, miesta alebo úložisko, s príjmom dát v zlomkoch sekundy.
Automatizovaná fakturácia
Generujte faktúry s presným pomerovým výpočtom v každom fakturačnom cykle a doručujte ich prostredníctvom webhookov alebo následným platobným procesorom.
Hybridné cenové modely
Kombinujte paušálne poplatky, poplatky za miesto, stupňované využitie a jednorazové položky v rovnakom pláne bez vlastného fakturačného kódu.
Analytika príjmov
Sledujte MRR, odliv, expanziu a udržanie kohorty pomocou vstavaných dashboardov poháňaných vašimi aktuálnymi fakturačnými údajmi.
Otvorené REST a gRPC API
Integrujte Meteroid do vášho produktu s prvotriednymi rozhraniami REST a gRPC API a vyhnite sa závislosti na uzavretom dodávateľovi fakturácie.
Prečo spustiť Meteroid na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.