Nasaďte Directus jedným kliknutím.
Open-source bezhlavý CMS, ktorý obalí akúkoľvek SQL databázu s automaticky generovanými REST a GraphQL API.
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S čím sa dá postaviť Directus
Directus je flexibilný, open-source headless CMS, ktorý je postavený na akejkoľvek SQL databáze a okamžite poskytuje dynamické REST a GraphQL API spolu s intuitívnym administrátorským rozhraním. Na rozdiel od platforiem CMS, ktoré vnucujú rigidné štruktúry obsahu, Directus vám umožňuje modelovať dáta presne tak, ako ich vaša aplikácia potrebuje – a potom automaticky generuje plné API, bez potreby kódu.
Samostatné hostovanie Directus na vašom vlastnom VPS udržuje váš obsah, mediálne aktíva a používateľské dáta úplne pod vašou kontrolou. Vyhnete sa cenám za používateľa, limitom rýchlosti API a riziku závislosti od dodávateľa, pričom získate flexibilitu rozšíriť platformu o vlastné rozšírenia, webhooky a integrácie prispôsobené vášmu pracovnému postupu.
Kľúčové vlastnosti Directus
Automaticky generované API
Každý dátový model, ktorý vytvoríte, okamžite vytvára REST a GraphQL koncové body, čím eliminuje manuálnu prácu pri vývoji API.
Intuitívne administrátorské rozhranie
Neteknickí používatelia môžu spravovať obsah, médiá a štruktúrované dáta prostredníctvom prepracovaného rozhrania bez dotyku kódu.
Povolenia založené na rolách
Definujte podrobné pravidlá prístupu podľa roly, kolekcie a poľa na presnú kontrolu toho, kto môže čítať alebo zapisovať aké údaje.
Predplatné v reálnom čase
Predplatné založené na WebSocket umožňujú klientskym aplikáciám okamžite reagovať na zmeny údajov bez neustáleho dopytovania.
Rozšíriteľná architektúra
Vlastné hooky, moduly a komponenty zobrazenia vám umožňujú prispôsobiť Directus akémukoľvek obsahovému pracovnému postupu alebo integračnej požiadavke.
Prečo spustiť Directus na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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