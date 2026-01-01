Nasadenie Nextcloud inštaláciou na jedno kliknutie.
Produktivitný balík s vlastným hostovaním so synchronizáciou súborov, spoločnými úpravami, kalendárom a videohovormi – vaše dáta, vaša infraštruktúra.
Vyberte si VPS plán pre Nextcloud
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť Nextcloud
Nextcloud je komplexná open-source platforma na zvýšenie produktivity, ktorá nahrádza Google Workspace a Dropbox synchronizáciou súborov, úpravou dokumentov v reálnom čase, kalendárom, kontaktmi, videokonferenciami a oveľa viac. S desktopovými a mobilnými klientmi pre každú platformu sa bezproblémovo integruje do každodenných pracovných postupov, pričom všetky dáta zostávajú na vašom vlastnom serveri.
Vlastné hostovanie Nextcloudu na vašom VPS eliminuje poplatky za predplatné na používateľa, odstraňuje obmedzenia úložiska uložené poskytovateľmi cloudu a poskytuje vám úplnú kontrolu nad tým, kde sa nachádzajú citlivé súbory a komunikácia – čo je kľúčové pre tímy s požiadavkami na súlad alebo obavami o súkromie.
Kľúčové vlastnosti Nextcloud
Synchronizácia a zdieľanie súborov
Synchronizujte súbory naprieč všetkými vašimi zariadeniami pomocou desktopových a mobilných aplikácií a zdieľajte s kolegami alebo klientmi pomocou odkazov chránených heslom, ktoré vypršia.
Spoločná úprava dokumentov
Upravujte dokumenty, tabuľky a prezentácie v reálnom čase s integráciou OnlyOffice alebo Collabora – nepotrebujete predplatné Microsoft 365.
Kalendár a Kontakty
Spravujte kalendáre a kontakty s plnou podporou CalDAV/CardDAV, ktoré sa natívne synchronizujú s klientmi iOS, Android, macOS a Windows.
Videohovory a chat
Nextcloud Talk poskytuje komplexne šifrované videohovory a tímové správy priamo vo vašej inštancii Nextcloud, bez potreby služby tretej strany.
Ekosystém aplikácií
Rozšírte funkčnosť s viac ako 300 aplikáciami z Obchodu s aplikáciami Nextcloud, pokrývajúcimi všetko od e-mailu po správu projektov a end-to-end šifrovanie.
Prečo spustiť Nextcloud na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
S VPS hostingom od Hostinger som nesmierne spokojný! Ich dostupnosť je neustále špičková, vďaka čomu moja stránka beží hladko. Vždy, keď som potreboval pomoc, ich tím technickej podpory bol rýchly, informovaný a skutočne nápomocný.
Všetko je plynulé a skvelé s Hostingerom, chatovacím botom s umelou inteligenciou a ľudským chatom, ak umelá inteligencia nedokáže vyriešiť vašu otázku. A tie VPS sú jednoducho paľba, žiadne vzostupy a pády. Ďakujem vývojovému tímu a všetkým ostatným zúčastneným. Len tak ďalej 🚀
Konečne spoločnosť poskytujúca VPS hosting, ktorá to robí správne! Dobrá cena. Vynikajúci portál, ktorý rešpektuje čas svojich používateľov. Bezproblémové zálohovanie. Dobrá podpora. Spoľahlivý. Pôsobí ako skala.
Po strate prístupu k mojej samostatne hostovanej inštancii n8n som kontaktoval podporu Hostingeru a bol som nesmierne ohromený. Kodee a Mohammad z tímu podpory boli neuveriteľne trpezliví a dôkladní.
Veľká vďaka Carle za pomoc s týmto upgradom N8N na mojom Hostinger VPS. Profesionálna a znalá, ešte raz ďakujem, Carla.
VPS Hostinger je absolútne vynikajúci. Vždy jednoducho funguje. Je vždy rýchly a stabilný. Nikdy nepadá, nikdy nepadá.
Spoločnosti sa darí, som veľmi spokojný s konkrétnymi službami, ktoré cez nich využívam. Nie sú také drahé ako niektoré miesta s naozaj skvelými nastaveniami VPS a cenovými programami.