Nasaďte Otter Wiki jednoklikovou inštaláciou.
Minimalistická wiki s vlastným hostingom, s históriou stránok zálohovanou Gitom, úpravou v Markdown a kontrolou prístupu používateľov v jednom kontajneri.
Vyberte si VPS plán pre An Otter Wiki
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S čím sa dá postaviť An Otter Wiki
Otter Wiki je ľahká, samo-hostovaná wiki, ktorá ukladá všetky stránky do Git repozitára a používateľské dáta do SQLite – nevyžaduje sa žiadna samostatná databázová služba. Napísaná v Pythone s čistým rozhraním Bootstrap, podporuje úpravu v Markdown, prílohy súborov a úplnú históriu revízií stránok zálohovanú Git commitmi.
Samo-hostovanie na vašom VPS udržiava všetok obsah wiki pod vašou kontrolou, s podrobnými prístupovými pravidlami, ktoré môžu obmedziť čítanie a úpravy len na registrovaných alebo administrátorom schválených používateľov. Dizajn s jedným kontajnerom znamená, že nie je potrebné nič iné ako pomenovaný zväzok a samotný kontajner.
Kľúčové vlastnosti An Otter Wiki
História založená na Git
Každá úprava stránky je automaticky Git commitom, čo vám poskytuje kompletnú históriu revízií, ktorú môžete prehliadať, porovnávať a vracať späť prostredníctvom webového rozhrania.
Editácia Markdownu
Píšte a upravujte stránky v Markdowne s editorom s živým náhľadom – žiadny proprietárny formát ani uzamknutie do formátu rich-text.
Riadenie prístupu
Povolenia na čítanie, zápis a prílohy sú konfigurované nezávisle pre anonymných návštevníkov, registrovaných používateľov a používateľov schválených správcom.
Prílohy súborov
Nahrajte a vložte obrázky a súbory priamo do wiki stránok, uložené spolu s obsahom stránky v trvalom dátovom zväzku.
Správa používateľov
Vstavaná registrácia s voliteľným potvrdením e-mailom a pracovné postupy schvaľovania administrátorom poskytujú úplnú kontrolu nad tým, kto môže prispievať.
Prečo spustiť An Otter Wiki na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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