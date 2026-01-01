Zľava až do výšky 69 % na Apache JSPWiki

Nasadiť Apache JSPWiki jednoklikovou inštaláciou.

Zrelý wiki engine založený na Jave so vstavanou správou verzií, prílohami, pluginmi a kontrolou prístupu podporovanou JAAS.

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Nasadiť Apache JSPWiki jednoklikovou inštaláciou.

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Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99 
7,99  /mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99 
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Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
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RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok
Docker manažér
Rýchly prístup k protokolom kontajnerov
Aktualizácie jedným kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
Dátové centrá po celom svete
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vo vašom balíčku.

S čím sa dá postaviť Apache JSPWiki

Apache JSPWiki je na funkcie bohatý wiki engine založený na Jave, udržiavaný ako projekt Apache najvyššej úrovne. Stránky sú uložené ako súbory s obyčajným textom s kompletnou históriou verzií, zatiaľ čo prílohy, šablóny stránok a rozsiahla knižnica pribalených pluginov ho robia vhodným pre dokumentačné centrá, znalostné bázy a intranetové kolaboračné stránky, kde stabilita a dlhovekosť sú dôležitejšie ako naháňanie sa za trendmi.

Vlastné hostovanie JSPWiki na vašom VPS vám poskytuje wiki s licenciou Apache, ktorá beží výhradne na vašom vlastnom kontajneri Tomcat, bez závislostí na SaaS, bez cenotvorby za používateľa a autentifikáciou založenou na JAAS, ktorú môžete integrovať s vaším vlastným identitným stackom. Všetko od wiki stránok po prílohy sa nachádza na jednom perzistentnom zväzku, čo zjednodušuje zálohovanie a migrácie.

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S čím sa dá postaviť {name}

Kľúčové vlastnosti Apache JSPWiki

História verzií stránky

Každá úprava je zachytená službou VersioningFileProvider, takže môžete porovnávať revízie a kedykoľvek vrátiť späť nechcené zmeny.

Prílohy a médiá

Nahrajte obrázky, dokumenty a iné súbory priamo na stránky s integrovaným poskytovateľom príloh, ktorý všetko ukladá na váš VPS zväzok.

JAAS riadenie prístupu

Jemné povolenia stránok a skupín sú vynucované prostredníctvom Java Authentication and Authorization Service, s pripojiteľnými backendmi pre LDAP alebo vlastné oblasti.

Knižnica pluginov a šablón

Rozšírte stránky pomocou pribalených doplnkov pre obsahy, vyhľadávanie, RSS a dynamický obsah, alebo zmeňte štýl wiki pomocou šablón stránok založených na JSP.

Značkovacia syntax Apache

Píšte obsah v odľahčenom značkovacom jazyku JSPWiki s makrami, interwiki odkazmi a živým náhľadom počas úprav.

Prečo spustiť Apache JSPWiki na Hostingeri

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Spustiť jedným kliknutím

Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.

Spustiť jedným kliknutím

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.

Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Vstavaný správca Dockeru

Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.

Vstavaný správca Dockeru

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Spúšťajte lokálne. Rastte globálne.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera blízko vášho publika. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.
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