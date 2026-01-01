Nasadiť Apache JSPWiki jednoklikovou inštaláciou.
Zrelý wiki engine založený na Jave so vstavanou správou verzií, prílohami, pluginmi a kontrolou prístupu podporovanou JAAS.
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S čím sa dá postaviť Apache JSPWiki
Apache JSPWiki je na funkcie bohatý wiki engine založený na Jave, udržiavaný ako projekt Apache najvyššej úrovne. Stránky sú uložené ako súbory s obyčajným textom s kompletnou históriou verzií, zatiaľ čo prílohy, šablóny stránok a rozsiahla knižnica pribalených pluginov ho robia vhodným pre dokumentačné centrá, znalostné bázy a intranetové kolaboračné stránky, kde stabilita a dlhovekosť sú dôležitejšie ako naháňanie sa za trendmi.
Vlastné hostovanie JSPWiki na vašom VPS vám poskytuje wiki s licenciou Apache, ktorá beží výhradne na vašom vlastnom kontajneri Tomcat, bez závislostí na SaaS, bez cenotvorby za používateľa a autentifikáciou založenou na JAAS, ktorú môžete integrovať s vaším vlastným identitným stackom. Všetko od wiki stránok po prílohy sa nachádza na jednom perzistentnom zväzku, čo zjednodušuje zálohovanie a migrácie.
Kľúčové vlastnosti Apache JSPWiki
História verzií stránky
Každá úprava je zachytená službou VersioningFileProvider, takže môžete porovnávať revízie a kedykoľvek vrátiť späť nechcené zmeny.
Prílohy a médiá
Nahrajte obrázky, dokumenty a iné súbory priamo na stránky s integrovaným poskytovateľom príloh, ktorý všetko ukladá na váš VPS zväzok.
JAAS riadenie prístupu
Jemné povolenia stránok a skupín sú vynucované prostredníctvom Java Authentication and Authorization Service, s pripojiteľnými backendmi pre LDAP alebo vlastné oblasti.
Knižnica pluginov a šablón
Rozšírte stránky pomocou pribalených doplnkov pre obsahy, vyhľadávanie, RSS a dynamický obsah, alebo zmeňte štýl wiki pomocou šablón stránok založených na JSP.
Značkovacia syntax Apache
Píšte obsah v odľahčenom značkovacom jazyku JSPWiki s makrami, interwiki odkazmi a živým náhľadom počas úprav.
Prečo spustiť Apache JSPWiki na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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