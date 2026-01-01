Nainštalujte WordPress jedným kliknutím.
Najpopulárnejší CMS na svete, ktorý poháňa viac ako 40 % všetkých webových stránok, s tisíckami tém a doplnkov.
Vyberte si VPS plán pre WordPress
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
S čím sa dá postaviť WordPress
WordPress je najpopulárnejší systém na správu obsahu na svete, ktorý poháňa viac ako 40 % všetkých webových stránok na internete. Poskytuje flexibilnú publikačnú platformu pre blogy, firemné webové stránky, portfóliá, e-commerce obchody a ďalšie — s vizuálnym editorom, systémom tém a ekosystémom desiatok tisíc doplnkov.
Samostatné hostovanie WordPressu na VPS vám dáva úplnú kontrolu nad výkonom, bezpečnosťou a dátami vašej stránky bez mesačných poplatkov za platformu. Táto šablóna obsahuje MySQL pre spoľahlivé ukladanie databáz a smerovanie cez predinštalovaný reverzný proxy server Traefik zaisťuje automatické HTTPS pre vašu doménu už od prvého nasadenia.
Kľúčové vlastnosti WordPress
Masívny ekosystém zásuvných modulov
Vyberte si z viac ako 60 000 bezplatných a prémiových pluginov na pridanie e-commerce, SEO, formulárov, kešovania a akejkoľvek inej funkcionality.
Knižnica tém
Použite z tisícok bezplatných a komerčných tém na okamžitú zmenu dizajnu vašej stránky bez zásahu do kódu.
Vizuálny blokový editor
Vytvárajte stránky pomocou editora blokov Gutenberg a nástrojov na rozloženie typu drag-and-drop, ktoré si nevyžadujú žiadne znalosti kódovania.
Podpora viacerých stránok
Spravujte sieť WordPress stránok z jednej inštalácie, zdieľajúc témy a pluginy naprieč všetkými webmi.
WooCommerce pripravený
Nainštalujte si WooCommerce na premenu WordPressu na plnohodnotný e-commerce obchod s produktmi, pokladňou a platbami.
Prečo spustiť WordPress na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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