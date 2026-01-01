Nasadiť PufferPanel inštaláciou jedným kliknutím.
Open-source panel na správu herných serverov s webovým rozhraním pre Minecraft, Factorio, Rust a mnoho ďalších hier.
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S čím sa dá postaviť PufferPanel
PufferPanel je bezplatný, open-source webový panel na správu herných serverov, ktorý vám umožňuje vytvárať, konfigurovať a prevádzkovať vyhradené herné servery z jedného rozhrania. Štandardne podporuje širokú škálu titulov — vrátane hier Minecraft, Factorio, Rust, ARK a hier s enginom Source — a používa šablóny, takže môžete spustiť nové typy serverov bez toho, aby ste sa dotkli príkazového riadka.
Vlastné hostovanie PufferPanelu na vašom VPS vám dáva plnú kontrolu nad vašimi hernými servermi, dátami hráčov a nastavením modifikácií, so vstavanými používateľskými rolami, prístupom SFTP a živým výstupom konzoly. Je to ľahká alternatíva ku komerčným ovládacím panelom a prirodzene sa hodí k hernej komunite s jedným VPS.
Kľúčové vlastnosti PufferPanel
Podpora viacerých hier
Vstavané šablóny pre Minecraft, Factorio, Rust, ARK, hry s enginom Source a mnoho ďalších, s možnosťou pridania vlastných šablón.
Webová konzola
Spravujte každý herný server prostredníctvom čistého webového používateľského rozhrania so živým výstupom konzoly, ovládacími prvkami spustenia/zastavenia a štatistikami využitia zdrojov v reálnom čase.
Používateľské roly a oprávnenia
Udeľte obmedzený prístup priateľom, moderátorom alebo správcom, aby viacerí ľudia mohli pomáhať spravovať servery bez zdieľania koreňového účtu.
SFTP prístup k súborom
Vstavaný SFTP server umožňuje používateľom nahrávať mody, svety a konfiguračné súbory priamo na ich herné servery.
Naplánované úlohy
Automatizujte reštarty, zálohy a ďalšie opakujúce sa úlohy pre každý server pomocou vstavaného plánovača úloh.
OAuth2 API
REST API chránené protokolom OAuth2 umožňuje externým nástrojom, botom a dashboardom integrovať sa s vašou flotilou herných serverov.
Prečo spustiť PufferPanel na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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