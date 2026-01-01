Nasadenie Jellyfinu jedným kliknutím.
Bezplatný a open-source mediálny server na streamovanie vašej osobnej knižnice filmov, TV relácií a hudby na akékoľvek zariadenie.
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S čím sa dá postaviť Jellyfin
Jellyfin je popredný bezplatný a open-source mediálny server — komunitou riadená alternatíva k Plexu a Emby bez prémiových úrovní, sledovania a bez viazanosti na dodávateľa. Streamuje vašu osobnú mediálnu zbierku do telefónov, tabletov, počítačov, smart TV a vyhradených aplikácií na Roku, Android TV, Apple TV a Fire TV s automatickým načítavaním metadát a hardvérovo akcelerovaným prekódovaním.
Vlastné hostovanie Jellyfinu na VPS vám poskytuje nepretržitý prístup k vašej mediálnej knižnici odkiaľkoľvek na svete, s vyhradenou šírkou pásma pre simultánne streamy a bez závislosti od vášho domáceho internetového pripojenia. Vaše médiá, história pozerania a používateľské preferencie zostávajú úplne pod vašou kontrolou, a to bez akýchkoľvek poplatkov za predplatné.
Kľúčové vlastnosti Jellyfin
Hardvérové transkódovanie
Akcelerácia Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC a VA-API umožňuje plynulé prekódovanie v reálnom čase pre zariadenia, ktoré nedokážu natívne prehrať zdrojový formát.
Živé TV a DVR
Pripojte sieťové tunery ako HDHomeRun alebo zdroje M3U na sledovanie a nahrávanie živého vysielania priamo cez rozhranie Jellyfin.
Multiplatformové Aplikácie
Natívne aplikácie pre Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV a Apple TV umožňujú akémukoľvek zariadeniu v domácnosti prístup k mediálnej knižnici bez prehliadača.
Viacužívateľské povolenia
Vytvorte samostatné účty pre členov rodiny s individuálnymi knižnicami, rodičovskou kontrolou a filtrami hodnotenia obsahu pre každého používateľa.
Relácie SyncPlay
Pozerajte rovnaký obsah súčasne so vzdialenými priateľmi alebo rodinou so synchronizovaným prehrávaním a zdieľaným radom.
Prečo spustiť Jellyfin na Hostingeri
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Spustiť jedným kliknutím
Spustite svoju aplikáciu okamžite vďaka predkonfigurovanému nastaveniu. Žiadna manuálna inštalácia ani zložité kroky nastavenia.
Bezpečnosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Chráňte svoje aplikácie pomocou vstavaného firewallu, ochrany pred DDoS útokmi a nepretržitého monitorovania.
Vstavaný správca Dockeru
Spúšťajte a spravujte viacero Docker kontajnerov z jedného miesta. Jednoducho nasadzujte, aktualizujte a monitorujte svoje projekty.
Docker VPS hosting, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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